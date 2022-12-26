Sizi kampa götüreceğiz

Sabah kaynaklarına göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Fulia'yı ziyaret ederek altyapı yöneticisi ve menajeri ile görüşerek U19 ve U17 oyuncularının verilerini aldı. Tecrübeli teknik direktör, U19 ekibinin Konyaspor, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yardımcıları Onur Çiçek, Eren Şafak, Futbol A.Ş ile 2-2 berabere kaldığı idman kampında hangi ismi taşıyacağı konusunda netlik kazandı. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Altyapı Gelişim Müdürü Mehmet Ekşi ve Gelişim Müdürü Halim Okta ile birlikte maçı izledi. Siyah-beyazlıların gollerini atan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdıran ve kaleci Göktuğ Baytekin'in de takipçisi olan 70 yaşındaki betperform teknik direktörün, Semih'i Antalya'ya göndermeyi düşündüğü öğrenildi. kamp.

Yönetici İletişim

Ayrıca tribünlerden izlenen maçta Güneş'in rakip takımdan 3 genç ismi beğendiğini fark ederek onları siyah beyazlı yöneticiye ileterek takip etmelerini istedi. Güneş'in dikkatini çeken Konyasporlu oyuncular arasında Bougella Yıldırım, kanat oyuncusu Mohammad Ali Biuksayar ve sonradan oyuna giren ve maçta rol alan ve 1 gol atan Atta Burke Qarababa vardı. Siyah beyazlı yöneticilerin, maç sonrası Konyaspor'un altyapı yöneticilerinden oyuncu verilerini aldığı açıklandı.

YENİ CENGİZ VE ARDA'YI KEŞFEDİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın geleceğini altyapı futbolcularıyla oluşturmayı planlıyor. Altyapı futbolcuları ile kulüp ekonomisine katkı sağlanması ve Türk futboluna destek verilmesi planlanıyor.

ATA Huş Kalababa

26 Mart 2005 doğumlu Türk U17 oyuncusu. U19 liginde çıktığı 7 maçta 5 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Vleuel bir forvet ve 10 numaralı formayı giyiyor.

MEHMET ALİ BÜYÜKSAYAR

8 Mayıs 2004 doğumludur. 1.66 boyundadır. Türkiye 18 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında forma giymektedir. Bu süre zarfında Biric Ligi'nde 3'ü olmak üzere 4 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sağ kanatta ve sol kanatta oynuyor.

BUĞRA YILDIRIM