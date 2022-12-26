Slovenya maçı bizim için önemli

Dün Mersin kampına maç için girdiklerini hatırlatan Memnun, şunları söyledi: Takımdaki atmosfer genel olarak iyi. Oyuncular iyi. Aslında milli takımımızın yerleşik bir kültürü var. Türk kadın basketbol takımı, verdiği kesintisiz mücadele ve azimle ülkemizi, basketbolumuzu bölgenin en iyileri konumuna getirmiştir. Yeni arkadaşlar var ama o kültür, o ruh hala orada. Arnavutluk grupta nispeten zayıf bir takım. En önemli maçımız Slovenya mavibet olacak gibi görünüyor. Arnavutluk'a karşı oynadığımızda, Slovenya Polonya'ya karşı oynayacak. Bu maçta Slovenya'ya karşı bir galibiyet muhtemelen bizi yere serer. Bu yüzden Slovenya maçı bizim için çok önemli. İyi bir rekabet ekibi. Elimizden geldiğince hazırlanacağız. Burada Mersin denetçileri iyi iş çıkarmış. İki maç için gerçekten ihtiyacımız var. Pazar günü özellikle Slovenya karşısında onlardan çok fazla destek bekliyoruz.

Nilay Kartaltepe: Burada 2'de 2 yapmak istiyoruz

A Milli Kadın Teknik Direktörü Nilay Kartaltepe, Mersin'e gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mersin Birinci takımımızı aldığı için burada tekrar oynama sonucunu aldık. Oyuncular gergin tempodan sıyrılarak lige devam etti. Çok şükür dün beraberdik ve herhangi bir yaralanma olmadı. Bazı adamların hıçkırıkları var ama maça hazır olacaklarını düşünüyorum. Harika bir atmosfer olacak. İki değerli oyunumuz var. Buradan çıkıp durumu 2-2 yapıp seneye Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. ”

Tuğçe Canitez: Umarım iki güzel maç oynarız

Kaptan Tuğçe Canitez, genç ve güzel bir kadroya sahip olduklarının altını çizerek, "Ekrem hocamızla yıllar önce çalıştık. Şimdi hazırlıklara başladık. İnşallah mavibet giriş iki güzel maç olur. Bizim için özellikle Slovenya maçı çok önemli. Bize göre daha önce Mersin'de oynamıştık ve taraftar desteği gerçekten çok iyiydi. Bu iki maçta yeniden taraftar önünde oynayabilmek bizim için çok iyi. Umarım güzel bir maç oynayıp yolumuza devam ederiz.

Öte yandan antrenmanı ziyaret ederek takıma şeker takdim eden Mersin Gençlik ve Spor Valisi Ökkeş Demir, milli takıma başarılar diledi.

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