Sokakta Yaşayan Evsizlere Büyükşehir Belediyesinden Şevkat Eli

Malatya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda evsiz vatandaşları soğukta yalnız bırakmayarak şefkat elini uzattı.

Sokakta Yaşayan Evsizlere Büyükşehir Belediyesinden Şevkat Eli
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler soğuk havalarda mağdur olan vatandaşları tespit ederek pansiyon ve otellere yerleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçmiş yıllarda olduğu gibi soğuk havalarda dışarıda kalan evsiz vatandaşları kentte hizmet vermekte olan pansiyon ve otellere yerleştirmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kış aylarında sıcak bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Pansiyon ve otellere yerleştirilen vatandaşların diğer ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Bülten
Hasan Yağmur

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