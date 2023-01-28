Sokratik yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın programını değerlendiriyor.

Sokratik yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın programını değerlendiriyor.
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Abou Bakar'ın sorusu çok kritik. Öncelikle Ebu Bekir'in nasıl ayrıldığını hatırlamalıyız. Abu Bakar çok popüler bir adam. Bu "istismar". Herkes onu seviyor. İlk olarak, futbol oyununuzu düzenleyin; güzel bir oyun

Ama şampiyonada Sergen Hoca'yı tuttu. Onu şimdi nasıl bu kadar çabuk unutabilirsin?

Ne zaman geleceğini kesin olarak bullbahis söyleyemezsin! Devam edebilir mi? Oynayabilir mi? Hep aynı suyu mu kaynatacak? Onu tanımıyorsun. Aksi takdirde, oyunculuk becerilerini kim söyleyebilir?

Beşiktaş'ta her şey olabilir. Seth de gidebilir. Bu Dünya Kupası, Beşiktaş üzerinde en büyük etkiyi yaratabilir. Elbette Xenor Hoka'nın yerine geçmek isteyen birçok oyuncu da var. Savunmayı desteklemek istiyor. Ama asıl sorun, Beşiktaş için en büyük sorun, Dele Alli'ye verilen rolü yerine getirememeleri. Bu yüzden Beşiktaş'ın orta sahada bir babaya ihtiyacı var.

İyi oyuncuları var ama hepsinin ip bağlayacak bir çapası yok. İyi bir Atiba'sı yok. Yoksa Josef de Souza'ya güvenemezsin. Bu devam edecek mi? Çünkü içinde kaynar su da  var. Ankara'da çok vahim olay. Sonra 'gideceğim' dedi. Bir hafta sonra bullbahis giriş vazgeçti. Bir kişi yaralandı. Tuhaf kartlar görüyor. Beşiktaş'ın orta sahası güvenilmez. Bana göre Senor Hoka için en önemli şey defans ve orta saha inşa etmek. Weghorst'un gidişinden etkilendiğini sanmıyorum.

Kerem Kuthan Konan'ın ardından 2 genç oyuncu daha Beşiktaş'ta.

Çalkantılı bir yazın ardından Beşiktaş Emrakit'ten ayrılan genç oyuncu Kerem Konan nihayet takıma geri döndü ve idmanlara başladı. Kerem'in ardından 2 genç oyuncu daha Beşiktaş'a döndü. Genç Uzun Samet Yiğitoğlu, sezonun ilk yarısını Adriyatik Ligi ekiplerinden MZT Skopje'de oyun kurucu Oğuzhan Göktepe'de geçirdikten sonra siyah beyazlı takıma katıldı. Beşiktaş Emlakjet, her iki oyuncuya da Basketbol Süper Ligi lisansını verdi. 2-3 ay önce Beşiktaş'ın gündemine Miha Zajc geldi. Sezon içinde Fenerbahçe ile  anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda Mihazajic'e teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş, rakip takımın oyuncusu olduğu için Zajc ile doğrudan  iletişim kurmadı. Fenerbahçe'nin izni olmadan hiçbir şey yapılamaz. Fenerbahçe şimdi Zajic'e bir teklif daha yaptı.

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