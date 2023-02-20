Son dakika haberini verdi ve ara tatil planlarını yaptı

Valerien Ismael'in gidişinin ardından Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın mental olarak şampiyonluk yarışına gireceği ya da orada kalacağı netleşti. Cumhurbaşkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Valerian İsmail kalırsa", "sabırlı olursa" gibi açıklamalar yapmasına aslında tipik cemaat liderleri için siyasi açıklama denilebilir. Giden bir öğretmene nezaket olarak da görülebilir. Ancak Valérien Ismaël'in DNA'sının Beşiktaş'ın veya Türkiye'nin futbol iklimine uygun olmadığı doğrudur. Şimdi, makalemize neden burada başlıyoruz? Çünkü Şenol Güneş'in Beşiktaş'a kattığı, daha doğrusu yarattığı atmosferin temeli bu. Bu, sezonun geri kalanı için doğru kararlar vermemize yardımcı oluyor. Bazıları bu "fikir tutarlılığının" Şenol Güneş'in önceki başarı dönemi sayesinde gerçekleştiğini söyleyebilir. Hayır. Bu atmosfer ve güven, 2015 yazında Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesiyle oluştu. Ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları veya başarıları olmadı. İstatistik bile değil. Rakipleri, yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak için 70 milyon euro harcadı. 2014-15'te Galatasaray şampiyon olsa da Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı ve Senor Güneş'in Bursaspor'u ligin en başarılı takımları. Fenerbahçe, bu sezon iyi performans gösteren Bursaspor'dan pradabet 4 önemli oyuncuyu satın aldı; gol krallığı Fernandao, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı. Beşiktaş ise hocasını Bursaspor'dan yeni transfer etti. 2015-2016 sezonunun kaderi aslında böyle yazılmış. Organ nakli ameliyatında durum böyledir.

Şimdi Beşiktaş başka yöne gidiyor. Oyuncuları başka bir menajerin oyun sistemine göre transfer etmeye çalıştı ve sezon ortasında farklı bir oyun sistemi kullanmaya devam etti. Hem oyun hem de yönetim açısından bir geçiş ve dönüşüm süreci kaçınılmaz olacaktır. Şu sıralar Kan Erjin'in transferi gündemde. Caner'in transferi oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmez. Muhabirimiz kulübün transfer komitesi başkanı değil. Ama sosyal medyada Caner Erkin'e gelen tepkiyi tahmin bile edemiyorum. Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in Burak Yılmaz için ilk hamlesini yapmak istediğinde aynı hatayı yaptı. Burak Yılmaz pradabet giriş devre arasında bir yıl geç tekrar transfer oldu. Hatta Beşiktaşlı ünlü bir sanatçı "Blake Yılmaz Beşiktaş formasını giyerse Beşiktaş'a desteğimi keserim" demişti.