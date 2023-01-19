Soy Kütüğü Projesinin Islah Projesine Devri Programı Yapıldı

Birlik binası toplantı salonunda Soy kütüğü projesinin Islah projesine devri ile ilgili Ülkesel halk elinde ıslah üçüncü proje açılımı ve Malatya’mıza kazandırılması, proje yürütme kuralları, verim kaydı tutulması ve defter dağıtımı programına Tarım ve Orman il müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube müdürü Dr. Selami AYGEN, Proje lideri Prof. Dr. Zeki ERİŞİR, Tarım platformu ve birlik başkanı ihsan AKIN, Teknik personeller ve soy kütüğünden ıslah projesine geçiş yapan yetiştiriciler katıldı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami AYGEN, "Malatya üçüncü halk elinde Islah projesi ile ilgili buraya toplandık öncelikle toplantının hayırlı olmasını diliyorum, üretmek zorundayız. Tarım teşkilatı ve Birlik olarak sizlere destek sağlıyoruz çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda şartlar ile ilgili konuşma yapan Proje Lideri Prof. Dr. Zeki ERİŞİR sözlerine şöyle devam etti; "Malatya üçüncü ülkesel halk elinde ıslah Projemizin toplantısını yapmak için bir aradayız. Projedeki hayvanların küpe numaralarını ve verim kayıtlarını almanız için sizlere verim kayıt defterleri dağıtacağız. Proje teknik arkadaşlarımızın kontrolünde bu verileri düzenli olarak tutup programlarımızı yapacağız. İnşallah hayırlısı olsun" dedi.

Daha sonra saha çalışmaları ve şartlar ile ilgili bir konuşma yapan Tarım platformu ve birlik başkanı İhsan AKIN,"Malatya’mıza kazandırdığımız üçüncü ülkesel halk elinde hayvan ıslah projemiz öncelikle memleketimize hayırlı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje de düzenli kayıt tutulması için sizlere Islah verim kayıt defterleri dağıtacağız buradaki düzenli kayıtlarımız ileride bizlere et verimi, süt verimi, ikizlik oranları olarak pozitif şekilde katkılar sağlayacak ve verimleri arttırmış olacağız besleme ve sağlıkla ilgili daha fazla dikkat edeceğiz. Tarım ve orman il müdürlüğümüze ve tüm ekibine yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olduklarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Programın sonunda bilgilendirici slayt gösterisi, kayıt defteri dağıtımı ve soru cevap sunumu yapıldı.