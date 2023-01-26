Söz Küçüğün Programının Konuğu Vali Hulusi Şahin

Söz Küçüğün programının konuğu olan Malatya Valisi Hulusi Şahin Malatya Kent Konseyi toplantı salonunda Çocuk Meclisi Genel Kurul Üyeleri ile bir araya geldi. Programın ilerleyen bölümlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da katıldı. Program açılısında proje ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, programa katılımlarından dolayı Vali Hulusi Şahin’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Çocuk Meclisi Başkanı Ravza Nur Güde, Çocuk Meclisi’nin amacından ve yapısından bahsederek katılımından dolayı Vali Şahin’e teşekkür etti. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Âdem Melih Genç moderatörlüğünde Vali Hulusi Şahin’e çeşitli sorular yönetildi.

Hayat hikâyesini ve eğitim hayatını çocuklar ile paylaşan Vali Şahin, verimli ders çalışma yöntemleri hakkında çocuklara önerilerde bulundu ve öğrencilik yıllarında uyguladığı ders çalışma yönetimi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Çocuk Meclisi Genel Kurul üyeleri tarafından yöneltilen çeşitli soruları cevaplayan Vali Şahin, birlikte vakit geçirmenin önemini vurgulayarak, Malatya’nın birçok yerinde faaliyete geçen spor alanlarının özellikle İnderesi Tabiat Parkı içerisinde yapılan Gençlik Kampı’nın verimli kullanılmasının çocuklar açısından oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Engelli bireylerin özellikle de çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve onlara daha engelsiz bir Malatya sunmak adına yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Vali Şahin, yapılan çalışmaları artırarak ilerleyeceklerini belirtti.

Vali Hulusi Şahin, “Zamanınızı iyi ve verimli kullanın. Boş zaman kıymetlidir. Her şeyin telafisi yapılır ama zamanın telafisi yapılmaz” mesajını çocuklara verdi. Programın bitiminde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da katılarak çocuklarlarla bir süre sohbet etti. Programın sonunda Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Genel Sekreterlikten verilen bilgiye göre “Söz Küçüğün” programının farklı konuklarla devam ettirileceği belirtildi.