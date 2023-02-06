Sözleşmesi 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldı

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3 sarı kart TFF'nin internet sitesinde Saleh Beşiktaş, Adana de Mills Bordeaux Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş Taş, Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacak. Adana Demirspor yarın haftaya hoşgeldiniz. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Romain Saiss forma giyemeyecek. Mert Rosier Welinton Talha Umut Dele Alli Josef Gedson Nkododou Weghorst Cenk Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi Nkoudou'ya olan inancını bir kez daha gösterdi Beşiktaş'ta Gazi Antep'e karşı oynanan Kevin Nkoudou, maç sırasındaki yaramazlığı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Şenol Güneş maçın betvevo ardından oyuncuya sert uyarıda bulunurken, Adana Demirspor maç öncesi Nkoudou'ya olan güvenini bir kez daha gösterdi. Şenol Güneş, oyuncunun çok yetenekli olduğuna dikkat çekerek, dikkatsizliği yenmesi gerektiğini vurguladı. Oyuncuyla röportaj yapan deneyimli teknik adam, "Futbola odaklandığınızda çok daha fazlasını yapabilirsiniz" dedi.Nkoudou, Adana Demirspor ile 11 maça çıkacak gibi görünüyor. Oyunu, takımla geleceğini belirleyecek.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş idealini arıyor