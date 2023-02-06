Sözleşmesi 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldı
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3 sarı kart TFF'nin internet sitesinde Saleh Beşiktaş, Adana de Mills Bordeaux Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş Taş, Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacak. Adana Demirspor yarın haftaya hoşgeldiniz. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Romain Saiss forma giyemeyecek. Mert Rosier Welinton Talha Umut Dele Alli Josef Gedson Nkododou Weghorst Cenk Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi Nkoudou'ya olan inancını bir kez daha gösterdi Beşiktaş'ta Gazi Antep'e karşı oynanan Kevin Nkoudou, maç sırasındaki yaramazlığı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Şenol Güneş maçın betvevo ardından oyuncuya sert uyarıda bulunurken, Adana Demirspor maç öncesi Nkoudou'ya olan güvenini bir kez daha gösterdi. Şenol Güneş, oyuncunun çok yetenekli olduğuna dikkat çekerek, dikkatsizliği yenmesi gerektiğini vurguladı. Oyuncuyla röportaj yapan deneyimli teknik adam, "Futbola odaklandığınızda çok daha fazlasını yapabilirsiniz" dedi.Nkoudou, Adana Demirspor ile 11 maça çıkacak gibi görünüyor. Oyunu, takımla geleceğini belirleyecek.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş idealini arıyor
Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nin 16. haftasında Adana Demir Spor ile karşı karşıya gelecek. Olumsuz gidişata son vermek ve zirveler arasındaki farkın daha da açılmasını önlemek için siyah ve beyazın galip gelmesi gerekiyor. Antrenör Şen Güneş ideal 11'ini arıyor. Tecrübeli teknik adam bu maçta orta saha üçlüsü Dele Alli, Josef ve Gedson'a şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli teknik direktör, Dele Alli'nin yerine Salih Uçan'ı getirmeyi planlıyor. Penaltı nedeniyle Salih bu maçta forma giyemeyecek. Gazeteci Serdar Sarıdağ, Adana Demirspor betvevo giriş maçına transferi hızlandıracak siyah beyazlı gündemi değerlendiriyor. Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Sarıdağ, Şenol Güneş hakkında sürpriz bir yorumda bulunurken, futbolcunun siyah beyazlıların programında yer aldığını duyurdu.