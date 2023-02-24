Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor

Transfermarkt'a göre 2.5 milyon euro değerindeki futbolcunun boyu 1.90. Trabzonspor doğumlu futbolcu bu sezon Adana Demirspor'da. 13 maçta 1147 dakika oynadı, 1 gol ve 1 asist yaptı. Samet Akaydın daha önce Ankara takımları Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Sancaktepe ve Arsinspor'da görev yapmıştı. Beşiktaş futbol takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına çifte antrenmanla devam ediyor. Siyah Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir'de akşam yapılan antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş'in rehberliğinde fiziki ve taktik çalışma yapıldı. Eğitim ısınma, mekik ve esneme hareketleriyle başlar, ardından pas tatbikatları ile devam eder. Antrenman dar alanda oynanan çift top oyunu ile restbet sona erer. Polonya, Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan'ı 2-0 yenerek ilk zaferini elde etti. İlk kez bir Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşayan Robert Lewandowski gözyaşlarını tutamadı. Lewandowski, Meksika'ya karşı penaltı kaçırıyor. Komşu ülkelerin avantajları üzerine inşa edilen başlama vuruşu başladığında, Suudi taraftarların coşkulu tezahüratları 45.000 kişilik Education City Stadyumu'nu neredeyse doldurdu ve 'Hervé Renard'daki öğrencilerin yakın rekabeti, bu, 'Hervé Renard'dan güzel bir oyun sinyali verdi. .

Suudi oyuncular, maç öncesi törende Arjantin maçında sakatlanarak ameliyat olan Yasser Shahrani'nin formasıyla hatıra fotoğrafı çektirerek takım arkadaşlarını unutmadı. 13. dakikada Canno ceza sahasının sağına çapraz şekilde pas verdi ve son anda kaleci Szczesny köşe vuruşuyla topu aldı. Suudi Arabistan'ın yüksek temposuna restbet giriş ayak uydurmakta zorlanan Polonyalı oyuncu, yaptığı hatayla rakibini durdurdu ancak 20. dakika dolmadan 3 sarı kart gördü. Suudi Arabistan'ın performansıyla harika, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdiler ancak son darbeyi vuramadılar, Polonya 39. Dakikada beş geçiş oranında bir "puanlama dersi" aldı. Kaleci Szczesny'nin uzun topu sağ kanattan Polonyalı oyuncuyu boşluğa göndererek ceza sahası içindeki Lewandowski'ye pas verdi. Zielinski takımını 1-0 öne geçirmek için topu ağlara gönderdi. 44. dakikada Billik ve Alsehri ikili oyun yaptı ve VAR kontrolünden sonra Brezilyalı hakem Wilton Sampaio penaltıyı verdi.