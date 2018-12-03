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15 Aralık 2018 Cumartesi 15:10

3. Dönem Taekwondo Kuşak Terfisi Gerçekleşti

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kampüs Kapalı Spor Salonu'nda “3.Dönem Taekwondo Kuşak Terfi” programı gerçekleştirildi.

3. Dönem Taekwondo Kuşak Terfisi Gerçekleşti
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Programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı, Taekwondo Antrenörü Ayhan Aydemir, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Taekwondonun beş temel unsurdan oluştuğunu söyleyen Akpolat şunları söyledi:

“Bunlar nezaket, dürüstlük, azim, öz kontrol ve yılmaz ruhtur. Ben de geçmişte bir dönem bu sporla uğraştım. Boş zamanlarınızda burada olmanız ve spor yapmanız bizleri sevindiriyor. Göreve başladığımızdan bu yana ilk hedeflerimiz arasında sporu yaygınlaştırmak vardı. Bunu da kampüs ligleri,Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) organizasyonları ve ücretsiz kurslarımızla genişletmeye çalışıyoruz. Derslerinizle beraber spora da zaman ayırıp sağlıklı bireyler olarak yetişmeniz gurur kaynağımızdır. Özellikle bayanların çoğunlukta olması  beni şaşırttı ve hepinizi tekrardan tebrik ediyorum.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, taekwondo da üst kuşaklara terfi eden öğrencilere kuşaklarını takdim etti ve öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

İNÜHABER’e konuşan İnönü Üniversitesi Taekwondo Antrenörü Ayhan  Aydemir şunları söyledi: 

“2016 yılında başlattığımız taekwondo eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. 2018 yılı  taekwondo eğitimi verdiğimiz 152 öğrenci ve 51 personel çocukları bulunmaktadır. Bu eğitimler tamamen ücretsiz olarak verilmektedir. Çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmekle beraber 2018 yıllının “3. Dönem Taekwondo Kuşak Terfi” törenini düzenledik. Amacımız iyi performanslar elde edip, taekwondo felsefesini yaymaktır. Bugün burada beyaz kuşaktan sarı kuşağa 33 , sarı kuşaktan yeşil kuşağa 12 , yeşil kuşaktan mavi kuşağa 8, mavi kuşaktan kırmızı kuşağa 6 ve kırmızı kuşaktan siyah kuşağa ise 9 öğrenci terfi etti.”

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