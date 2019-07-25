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25 Temmuz 2019 Perşembe 15:03

Altıntop Ve Kafkas, Başkan Güder İle Bir Araya Geldi

Malatya’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, Altıntop ve Kafkas’ın Türk futboluna büyük emekler verdiğini söyledi.

Altıntop Ve Kafkas, Başkan Güder İle Bir Araya Geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, beraberindeki heyet ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Türk milli takımının formalarını terleten ve yeni dönemde Türk futboluna hizmet etmeye devam eden Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas, Başkan Güder ile Malatya ve Türk futbolu üzerine karşılıklı sohbet etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, aynı zamanda Malatyalı olan Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas’ı Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Altıntop ve Kafkas’ın Türk milli takımı başta olmak üzere Süper Lig’de yıllardır ter döken önemli iki oyuncu olduğunu ve yeni dönemde de Hamit Altıntop’un Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu olarak, Tolunay Kafkas’ın ise, Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü olarak hizmetlerini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Güder, Altıntop ve Kafkas’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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