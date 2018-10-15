Spor-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:02

Antrenörlerle Spor Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleriyle, Spor Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından toplantı yapıldı.

Antrenörlerle Spor Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, spor uzmanları ve antrenörler katıldı.

Toplantıda İl Müdürlüğünün 2018 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2019 planlanması ve hedefleri anlatıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Fındıklı “Ülkemizin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında elde ettiği derecelerin hala beklenen düzeylerde değil. Milli Takımlarımızın başarılarının temelinde illerde yapılan sportif faaliyetlerin kalitesinin belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yaptığımız ve yapacağımız sportif eğitim faaliyetlerinin alt yapı ve elit sporcu seçimi ve eğitimi gibi farklı eğitim programları içermesi gerekmektedir. Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetenek taraması projesi de elit sporcularımızın belirlenmesi amacı taşımaktadır. Bu projede görev alan antrenörlerimiz proje sonunda belirledikleri ilimizin gençlerini spora kazandırarak, özverili ve disiplinli bir şekilde çalışarak bu sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırmak hedefimiz olmalı. Dokuz yıldır milli takımlara gönderdiğimiz sporcu sayısı Üç yüz, antrenör sayısı ise kırk civarındadır. İlimizi elit sporcu profili iyi ancak daha iyi olmaması için bir sebep yok. Zira son yıllarda yapmış olduğumuz tesisleşme otomatikman elit sporcu sayısına pozitif etki edecektir. Sizlerden 2018 - 2019 sezonunda daha yüksek performans bekliyoruz’’ dedi.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından toplantı sonunda antrenörlerin sorunları dinlenerek karşılıklı görüş ve öneriler istişare edilerek toplantı sona erdi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku