“B1 Futbol Hiç Görmeyenler Ligi Yükselme Şampiyonası Malatya’da yapıldı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından B1 Futbol Hiç Görmeyenler Ligi Yükselme Şampiyonası’na katılan İstanbul, Eskişehir, Gaziantep ve Elazığ ilinden gelen sporculara, Battalgazi Belediyesi tarafından yemek verildi.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemeğe, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Türkiye Görme Engellileri Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş ve şampiyonaya katılan sporcular katıldı.

Burada konuşan Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Görme engelliler bireylerimiz için gerek ferdi, gerek takım oyunlarında Türkiye’deki bütün engelli arkadaşlarımızı Malatya’ya davet ediyoruz. Bunun adı faaliyet olur, bunun adı sosyal etkinlik olur. Belediyeciliğin Malatya’da engellilerin önündeki engelleri kaldırması, gerek görme engelliler ve tüm engelliler adına Malatya’da engelsiz bir yaşam olduğunu sizlere hatırlatayım. Özellikle bugün bu akşam sizleri misafir eden Battalgazi Belediye Başkanımızın İstanbul’da olması sebebiyle aramızda bulunmamaktadır. Ben sizlere başkanımızın selamlarını iletiyorum. Selahattin Başkanımıza ve Battalgazi’mize ne kadar faaliyetler yapsak bizlerle olduklarını ve bizleri ağırladıklarını sizler biliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Görme Engellileri Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu ise, “Kardeşliğin diğer adı spor olması gerekiyor. Barışın diğer adı spordur. Aslında spor her ne kadar müsabaka olsa da, diğer adı da kardeşlik, barış ve sevgi. Bunun en güzel örneği beşeri ilişkilerimizi geliştirmek adına herkesin aynı masada oturup yemek yemesi olsa gerek. İl Temsilcim Malatya’nın coğrafi anlamda yakın olduğu yerleri söylemek istedi. Aslında Malatya’da Belediye Başkanlarının ve insanların sıcakkanlılığı bizim her dönemde burada faaliyet göstermemize çok büyük bir etkendir” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval’da, “Görme engelli vatandaşlarımızın spora kazandırmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla oluşturulan bu tür aktivitelerden dolayı federasyonu kutluyorum. Başkanımız Selahattin Gürkan’ın İstanbul’da olması sebebiyle sizlere selamlarını iletiyorum. Türkiye Görme Engelliler spor federasyonu B-1 futbol ligine yükselme şampiyonasının hayırlı olmasını diliyor, tüm sporcularımıza hayat boyu başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İHA