Başkan Çınar, ''Alın Teriyle Kazanılmış Hak Edilen Bir Zafer''

90 DAKİKANIN ARDINDAN DUYGUSAL ANLAR

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor’u 1-0 mağlup ederek TFF 3.Ligine yükselme hedefini gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyespor’da 90 dakikanın ardından bir yandan büyük bir coşku ve sevinç yaşanırken, diğer taraftan duygusal anlar yaşandı.

5 YIL SONUNDA GELEN 3.LİG, HERKESİ DUYGULANDIRDI

Beş yıldır mücadele ettiği Bölgesel Amatör Futbol Liginde 3.Lige yükselmek için büyük bir mücadele vermesine rağmen arzu ettiği hedefe bir türlü ulaşamayan ancak (BAL) 2018-2019 Futbol Sezonu itibariyle bu hedefine ulaşmanın sevincini yaşayan Yeşilyurt Belediyespor’da, Ağrı 1970 Spor maçının son düdüğünün ardından Malatya’ya 3.Lig takımı kazandırmış olmanın gururu itibariyle duygusal bir atmosfer yaşandı.

BAŞKAN ÇINAR, BÜYÜK ZAFERİN MİMARLARINI ALINLARINDAN ÖPTÜ, TEBRİK ETTİ

Yeşilyurt Belediyespor’un 3.Lige çıkması için tüm imkânları seferber eden, gerek şampiyonlukla sonuçlanan grup maçları gerekse de Ağrı 1970 Spor maçı için takıma sürekli moral aşılayarak elde edilen tarihi zaferde büyük emeği ve desteği bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, maç sonunda sahaya inerek gözyaşlarına hâkim olamayan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcuların alınlarından öperek, kutladı.

HERKES BİRBİRİNE SARILDI, HEYECAN VE COŞKU ÜST SEVİYEDEYDİ

Yeşilyurt Belediyespor’un 3.Lige yükselmesinde büyük emeği bulunan taraftarlarda Ağrı 1970 Spor maçında yine tribünde ki yerini alırken, 90 dakikanın ardından saha içinde ki kutlamalara katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcularla sarmaş dolaş oldular.

“TARİHİ ZAFERİMİZİ ANNELERİMİZE HEDİYE EDİYORUZ”

Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Alın teriyle kazanılmış hak edilen bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi zaferimizi 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere annelerimize, anne adaylarımıza ve anne sevgisini yüreğinde taşıyan bütün kadınlarımıza hediye ediyoruz.” dedi.

“TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRETLE ÇALIŞTIK, ALIN TERİYLE HAK EDİLEN BİR ZAFER KAZANDIK”

Yeşilyurt Belediyespor’un 3.Lige yükselmesi için çok büyük mücadelelerin verildiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bizler kenetlendiğimiz zaman, inandığımız zaman, birbirimize güvendiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Malatya’ya uzun yıllar sonra ikinci bir profesyonel takım kazandırmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Yeşilyurt markası, Yeşilyurt Belediyespor ile daha değerli hale gelecektir. Yeşilyurt Belediyespor’umuzun 3.Lige yükselmesi inancın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin kanıtı ve göstergesidir. Bizler inanmasaydık, bu başarıya ulaşamazdık. Alın teriyle hak ederek kazandığımız bu tarihi başarımız, inancın, kenetlenmenin, birbirine güvenmenin, dayanışmanın ve tüm camiamızla birlikte hareket etmenin eseridir. Malatyalı hemşerilerimizin dua ve desteklerinden aldığımız güç ve kuvvetle birlikte ulaştığımız bu tarihi zaferimiz bu tür hedefler koyan takımların yolunu aydınlatacak, yol göstericisi olacaktır. Bizler her türlü şart ve durumda takımın yanında, destekçisi olduk, taraftarımız bizi bir an olsun yalnız bırakmadı ve sonuçta hak ettiğimiz hedefimize ulaşmanın sevincini yaşamaktayız. Önümüzdeki sezon 3.Ligde kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“TARİHİ ZAFERİN MİMARLARIYLA GURUR DUYUYORUZ”

“Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “ Çalışmalarını ve gayretlerini her zaman takdir ettiğimiz Kulüp Yöneticilerimiz, hocamız, antrenörlerimiz ve futbolcularımız bu süreçte çok büyük emekler verdi, hepsiyle gurur duyuyoruz. Malatya’nın futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırarak yıllar boyu unutulmayacak büyük bir zaferin mimarları olan bu isimler, gönül dünyamızda müstesna ve özel bir yere sahip olacaklardır. Malatyaspor camiası bu başarıyı asla unutmayacak ve emeği geçenleri sürekli takdir edecektir. Bu bir başlangıçtır, bizler kendi değerlerimize, takımlarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır, bu başarıda bütün hemşerilerimizin büyük emekleri ve destekleri vardır. Malatya futbolunun gelişimi ve ilerlemesi için Yeşilyurt Belediyespor çok büyük bir başarı kazanmış, önemli bir adım atmıştır. Bizler üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştık, samimiyetle, tevazuyla, gayretle takımımızı sonuna kadar destekledik. Trabzon’da ki bu coşku ve sevinç her şeye değer, hep birlikte inandık, hep birlikte kenetlendik ve sonuçta hep birlikte başardık. Bu dayanışma ruhumuzu her türlü şart ve durumda muhafaza ederek, daha fazla birbirimize sarılarak, kucaklaşarak, inanarak, kendi takımlarımıza daha fazla sahip çıkarak inşallah daha nice zaferlerin altına hep birlikte imza atacağız. Bu tarihi başarıda büyük emekleri bulunan başta Kulüp Başkanımız Dursun Cumali Sucu’ya, Kulüp Yöneticilerimize, Teknik Direktörümüz Hayati Palancı’ya, futbolcularımıza, bizi gerek grup maçlarımız gerekse de play-off maçımızda yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, bize güven ve inanç aşılayan medya mensuplarımıza, alın teriyle kazandığımız hak edilen tarihi zaferimizde emeği bulunan herkese tüm Malatyalı hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Yeşilyurt Belediyespor’u 3.Lige yükselmesinden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, “Bugün tarihi bir gün, burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor’un 3.Ligde kentimizi en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“ÇOK SEVİNÇLİYİZ, MUTLUYUZ”

Yeşilyurt Belediyespor’u 3.Lige çıkarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “ 10 aydır gece gündüz demeden ailelerimizden fedakârlık ederek bu hedefe ulaşmak için çalıştık, emek verdik. Cenab-ı Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz, 3.Lige çıktık, çok sevinçliyiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.Kulübümüzün bu noktaya gelmesinde emeği bulunan bir önceki Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a da ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum.3.Lig Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza hayırlı olsun” dedi.

“BAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyespor Sportif Direktörü Burak Açıl ise, “ 3.Lige yükselmek için hep birlikte çok büyük fedakârlıklarda bulunduk, emek ve gayret sarf ettik. Allah’a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık. Sezon başında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a ‘3.Lige yükseleceğiz ve kupayı Malatya’ya getireceğiz’ diye söz vermiştik, bu sözü yerine getirmenin sevinci içerisindeyiz. Emeği geçen herkesten, zorlu maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan Allah razı olsun.Bize güvenen herkese buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz” dedi.

“BİZE İNANAN VE GÜVENEN İNSANLARA LAYIK OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Sezon başında hedefledikleri noktaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, “Sezon başından beri hedefimize olan inancımızı asla yitirmedik, bazen üzüldük bazen sevindik ancak bize güvenen ve inanan insanların destekleriyle yolumuzdan geri dönmedik. Malatya futbolunun gelişimi açısından önemli olan 3.Lig takımını kentimize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok çalıştık, emek verdik, ter döktük, Yüce Rabbim bu emeklerimizin mükâfatanı bu mübarek ayda bizlere nasip etti. Bize her zaman inanan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere Kulüp Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, antrenörlerimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler yürekliydik, inandık, hak ettiğimizi aldık.” dedi.

