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20 Ocak 2020 Pazartesi 16:59

Başkan Çınar, “Başarılarınız, Göğsümüzü Kabarttı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılıp bir altın, iki gümüş madalya kazanan Yeşilyurt Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularını makamında ağırlayarak, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

Başkan Çınar, 'Başarılarınız, Göğsümüzü Kabarttı”
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ANTALYA’DAN BİR ALTIN, İKİ GÜMÜŞ MADALYA İLE DÖNDÜLER

11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kıck-Boks Şampiyonasına üç sporcu ile katılan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı, üçte üç yaparak büyük bir başarının altına imza attı.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİLER, ÜÇTE ÜÇ YAPTILAR

Büyük bir çekişmeye sahne olan Türkiye Şampiyonasında rakipleri karşısında başarılı maçlar çıkartan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı sporcularından Yakup Yiğit, 94 kiloda pointfighting branşında Türkiye Şampiyonu olurken,+94 kgda Buluthan Özsürer pointfighting branşında Türkiye ikincisi, Mehmet Fırat ise 57 kgda lıghtcontact branşında Türkiye ikincisi oldu.

“SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

3 bin 500 sporcu arasından 3’te 3 yaparak büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı sporcularını makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilçemizi ve kentimizi başarıyla temsil ederek güzel sonuçların altına imza atıp, göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 3 bin 500’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya katılan üç sporcumuzun da madalya alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak Milli Takım için büyük bir mesafe kat eden, milli formayı yeniden giyme gururunu yaşamak adına büyük bir fedakârlık ve özveri gösteren sporcularımızın en iyi şartlarda şampiyonalara hazırlanmaları için imkânlarımızı seferber ettik. Oldukça nezih ve modern alanlara sahip Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizde antrenmanlarını yapan sporcularımızın elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi’nden Milli Takıma sporcu gönderme gururunu yaşamak için de üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz.Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de örneklik teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz.Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduktan sonra yaptığımız yatırımların karşılığını bu denli başarılarla almak bizi ayrıca sevindirmektedir.Göğsümüzü kabartan başarılarda emeği geçen herkesi şahsım ve hemşerilerim adına kutlarım.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ; MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYMEK”

Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks takımı olarak Antalya’dan büyük başarılarla döndüklerini ifade eden Kick-Boks Türkiye Şampiyonu Yakup Yiğit, “ Öncelikle bizlere her türlü şart ve imkânı sunan, her zaman destekçimiz olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunarım. Antalya’da gerçekleşen ve farklı kentlerden gelen 3 bin 500’e yakın sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası gerçekten büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bizler elimizden gelen gayreti gösterip üçte üç yaparak bir altın, iki gümüş madalya alarak büyük bir başarının altına imza attık. Bizim hedefimiz Ekim ayında düzenlenecek olan Kick-Boks Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak Milli Takım formasını yeniden giymektir. Milli formayı yeniden giymek için sabırsızlanıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi sporcuları olarak bu gururu kentimize ve ilçemize yaşatmak istiyoruz.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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