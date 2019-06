Başkan Çınar, Erkek Voleybol A Milli Takımını Misafir Etti

Şahintepesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takım Koordinatörü Hasan Semih Oktay, Baş Antrenör Nedim Özbey, Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan ve Milli Voleybolcular katıldı.

“ELLERİMİZDE TÜRK BAYRAKLARIMIZLA BİR ŞÖLEN HAVASINDA MİLLİ TAKIMIMIZI DESTEKLEYELİM”

Erkek Voleybol A Milli Takımını Yeşilyurt’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’de Malatya Merkez Spor Salonu’nda Slovakya ile karşılaşacak olan Erkek Voleybol Milli Takımımıza öncelikle yürekten başarılar diliyorum. Böylesine önemli ve tarihi nitelik taşıyan milli maçın Malatya’da oynatılmasını sağlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, hemşerimiz ve hepimizin gururu Mehmet Akif Üstündağ’a Malatyalılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Her yönüyle çok kıymetli olan bu organizasyon Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tanıtılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca milli maç dolayısıyla kentimizde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız başta olmak üzere Milli Takım Koordinatörümüze, antrenörlerimize ve milli takımımızın değerli sporcularını misafir etmekten büyük bir şeref duymaktayız. Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmayı kazanarak, 9 puanla grubun zirvesinde yer alan milli takımımızın tribünleri dolduracak Malatya’lı sporseverlerin destekleriyle Slovakya engelini de başarıyla aşarak yoluna emin adımlarla devam edeceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah Malatya’mız, Yeşilyurt’umuz Milli Takımımıza uğurlu gelir, bizler milli takımımızı desteklemek için tribündeki yerimizi alacağız, tüm sporseverleri de milli maça davet ediyorum. Ellerimizde Türk Bayraklarımızla bir şölen havasında milli takımımızı destekleyelim.Takım sporlarında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir heyecanı ve gururunu yaşamaktayız. Milli maça yapacağımız ev sahipliğimizle dünyanın dikkatini çekeceğimize inanıyoruz. Malatya’nın bu tür büyük organizasyonlara nasıl ev sahipliği yaptığını gösterme vaktidir. Milli maçta ortaya koyacağımız vizyon ve duruşun yanı sıra tribün desteği bundan sonraki dönemlerde kentimizin milli maçlara daha fazla ev sahipliği yapmasının yolunu açacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız.8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’de Malatya Merkez Spor Salonunda buluşalım” diye konuştu.

“MALATYA’LI SPORSEVERLERİN DESTEKLERİYLE SLOVAKYA’YI YENECEĞİZ”

Malatya’lı sporseverlerin destekleriyle Slovakya’yı mağlup edeceklerine yürekten inandıklarını söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise “ Malatya, takım sporlarında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak, daha önceden Kupa Voley maçlarını burada oynamıştık. Malatya’lı sporseverler çok güzel misafirperverlik gösterdi ve bizleri bağırlarına bastılar. Bizde o günkü atmosferin ardından Milli Takımımızı buraya getirmeye karar verdik. İnşallah Cumartesi günü saat 14:00’de Malatya Merkez Spor Salonu’nda Slovakya ile oynayacağımız Milli maçımızı da Malatya’lı sporseverlerin destekleriyle kazanacağız, buna inanıyoruz. Yarınki milli maçımız öncesinde buraya kadar gelerek bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımıza şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugün ki buluşmaya ev sahipliği yapan, bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden, Kupa Voley maçları başta olmak üzere Milli Takımımızın Malatya’ya gelişinden itibaren bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, en güzel şekilde misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a özel bir teşekkür ediyorum. Başkanımız her yönüyle gerçek bir memleket sevdalısı, Malatya ve Yeşilyurt sevdalısıdır, çalışmalarını ve hizmetlerini büyük bir beğeniyle takip ediyoruz. Spora olan sevgisini de yakından biliyoruz. Buradan çok kıymetli Malatya’lı hemşerilerime, güzel kentimin güzel insanlarına sesleniyorum; gelin bu coşku ve heyecanı hep birlikte yaşayalım, milli takımımızı yalnız bırakmayalım.” şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Erkek Voleybol A Milli Takımı sporcularının imzaladığı Milli Takım formalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takim etti.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı çekiminden sonra protokol üyeleri ile A Milli Takım sporcuları el ele tutuşup galibiyet yemini ettiler.

