Başkan Çınar, Kick-Boks Erkek A Milli Takım Sporcularını Ağırladı

KICK-BOKS A MİLLİ TAKIM SPORCULARI, YAKINCA YAŞAM VE SPOR MERKEZİNDE ÇALIŞIYOR

Kıck-Boks A Milli Takım sporcularından Yakup Yiğit, Mehmet İhsan Derme, Bircan Doğan, Mehmet Fırat, Batuhan Sütçüoğlu, Yakup Ataç, Ataman Derme, Buluthan Özsürer ve Mert Ersoy, milli takım ve diğer turnuvalara yönelik hazırlıklarını Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde gerçekleştiriyor.

YAŞAM VE SPOR MERKEZİNDE BAYANLAR VE ERKEKLER İÇİN AYRI SALONLAR OLUŞTURULDU

Yeşilyurt Belediyesinin vatandaşları sağlıklı bir yaşama, harekete ve spora teşvik etmek amacıyla Yakınca mahallesinde açtığı Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, yapılan yenileme hizmetlerinden sonra Yaşam ve Spor Merkezine dönüşümü sağlanırken, hizmet alanları genişletilip bayanlar ve erkekler için ayrı salonlar oluşturuldu.

KURS KAYITLARI BAŞLADI, EĞİTİMLER 10 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

Bayanlara yönelik fıtness, step, aerobik, plates, bölgesel zayıflama ve zumba eğitimleri devam ederken, erkeklere yönelik açılacak taek-wando, karete, kıck-boks, fıtness ve bölgesel zayıflama kursları için de kayıtlar başladı. Spor kurslarına katılmak isteyen erkek sporcular kayıtlarını Yakınca Yaşam ve Spor Merkezine yapabilecekler, eğitimler ise 10 Aralık’ta başlayacak.

Vatandaşlar, detaylı bilgi için 444 8 910 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayıp Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Kıck-Boks Erkek A Milli Takım sporcuları da nezih ve modern alanlarda günlük antrenmanlarını yapıyorlar.

KICK-BOKS ERKEK A MİLLİ TAKIM SPORCULARI’NDAN BAŞKAN ÇINAR’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezini çok beğendiklerini ve zorlu maçlar öncesinde moral ve kondisyon depoladıklarını ifade eden Kıck-Boks A Milli Takım sporcuları, makamında ziyaret ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, spora verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkürlerini sundular.

“YAŞAM VE SPOR MERKEZİMİZDE Kİ HİZMET ALANLARINI GENİŞLETTİK”

Kıck-Boks Erkek A Milli Takım sporcularını Yeşilyurt’a misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dönüşüm ve yenileme çalışmalarından sonra hizmet alanlarını genişlettiğimiz Yaşam ve Spor Merkezimizde bayanlar ve erkeklere ayrı salonlar ve ayrı saatlerde eğitim alma ortamı oluşturduk. Alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde sağlıklı yaşam için sportif hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Sağlıklı Yaşam Yanı başınızda, Sizler İçin Yenilendik’ sloganıyla her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği merkezimizde, Kıck-Boks A Milli Takım sporcularımızı misafir ediyoruz. Tabii ki bu durum bizim için büyük bir gururdur. İnşallah hem ülke çapında hem de yurt dışında katılacakları büyük organizasyonlarda güzel sonuçlar elde ederler, Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun onlara uğur getireceğine inanıyoruz. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak spora çok büyük yatırımlar yapıyoruz, her yaştan vatandaşımızın daha fazla sportif aktivite ile buluşturmak adına hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakınca bölgemizde toplam 100 dönümlük alanda 30 dönümü kapalı alan olmak üzere devasa bir Yakınca Spor Adası inşa ediyoruz. Bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaptık en kısa zamanda temelini atacağız. Bu devasa spor alanımızın hemen yan tarafında bulunan Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizin de yapılan dönüşüm hizmetleri sonrasında büyük rağbet göreceğine inanıyorum artık sadece bayanlara değil erkeklerde buraya gelip sportif faaliyetlerden faydalanabilecekler. O bölgemiz tam manasıyla spor bölgesi olacaktır. Yeşilyurt Belediyemizin desteklediği Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz çatısı altında 10 ayrı branşta eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz buradaki eğitimlerden faydalanarak zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerini daha iyi bir noktaya taşıyorlar. Kıck-Boks sporunun da ilçemizde yaygınlaşması adına kulüp bünyesinde bu spor dalımıza yönelik kurs açılmasını sağlayacağız. Sizleri Yeşilyurt İlçemizde ağırlamaktan onur duyduk, kapılarımız ve gönül dünyamız sizlere her zaman açıktır. Allah yardımcınız olsun.” diye konuştu.

Kıck-Boks A Milli Takım sporcuları, ziyaretin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a boks eldiveni hediye ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)