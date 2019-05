Başkan Çınar, Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u İftar Yemeğinde Ağırladı

BAŞKAN ÇINAR, ŞAMPİYON TAKIMI AĞIRLADI

Beylerderesi Şelale Restaurant’ta düzenlenen iftar programına katılan misafirleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3.Lige yükselme başarısı gösteren Yeşilyurt Belediyespor’umuzun şampiyonluğu, birlik ve beraberliğimizin en açık göstergesidir. İnandık, kenetlendik ve başardık, alın terimizin karşılığında hak ederek ulaştığımız şampiyonluğumuzun coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”diye konuştu.

“TARİHİ BAŞARIDA EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLARIM”

Tarihi zaferin mimarlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kulüp Başkanından teknik direktörüne, antrenöründen futbolcusuna, malzemecisinden kulüp çalışanına, taraftarından medya mensuplarımıza kadar bu tarihi başarıda emeği olan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Malatya’ya yakışan bir sonuç alarak şampiyonluk kupasını kentimize getiren, taraftarlarımızı sevince boğan turuncu-yeşilli takımımızla ne kadar gurur duysak azdır. Malatya futbol tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran turuncu-yeşilli takımımızın bu başarısı asla unutulmayacaktır. Çünkü ortada alın teri, mücadele, sabır, azim ve inanç vardır, bu değerler ışığında hak ederek ulaştığımız şampiyonluğumuzu tüm camiamıza armağan ediyoruz. İç ve dış saha maçlarında takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, yaptıkları haberlerle takımı motive eden basın mensuplarımıza, futbolcularımızın saygıdeğer aile mensuplarına ve kıymetli eşlerine bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şampiyonluk tüm Malatyalıların dua ve destekleriyle gelmiştir, bu gurur ve başarı hepimizindir. Biz yeter ki birlikte olalım, kenetlenelim, birbirimize inanalım ve güvenelim, bu dayanışma ruhumuz nice zaferleri ve başarıları peşinden getirecektir. Malatya’yı 3.Ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” dedi.

“YEŞİLYURT, SPORTİF HİZMETLERDE DE ÖRNEK BİR İLÇEDİR”

Mübarek Ramazan ayında böylesine muhteşem bir şampiyonluğu kendilerine nasip eden Cenab-ı Allah’a hamd ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizler ilçemiz her alanda geliştirmek ve büyütmek adına geride bıraktığımız beş yılık dönemde çok ciddi yatırımlar yaparken sportif alanlardaki hayata geçirdiğimiz yatırımlarla bu alanda da örnek gösterilen ilçe olmanın onunu yaşıyoruz. Her zaman büyük önem ve değer verdiğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha sağlıklı alanlarda spor yapmaları, güzel şartlarda sportif etkinliklere katılmalarını sağlamak için her türlü desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Millet Kıraathanesinden kültür merkezlerine, gençlik merkezlerinden sportif alanlara kadar bir çok alanda farklı hizmetlerimizi halkımızla buluşturduk.2014 yılında İl Özel İdarespor olan kulübümüzü devr alarak ismini Yeşilyurt Belediyespor olarak değiştirdik. Yeşilyurt Belediyespor’umuzun sadece futbol alanında değil bütün sportif branşlarda marka olması için çok ciddi gayret sarf ettik.Beş yıl öncesinde attığımız tohumlar meyve vermeye başladı, bütün branşlarda kupalar, madalyalar kazanıyoruz, gençlerimize spor yapmaları için güzel fırsatla sunuyoruz. Spor insanların ve toplumun gelişmesine ve birlik beraberlik duygusunun artmasına vesile olmaktadır. Sporun hangi dalı olursa olsun hepsi çok önemlidir. Kulübümüzün çatısı altında 11 farklı branşta sportif aktiviteler düzenlenmesi verilen emeklerin, gayretlerin sonucudur. Yönetim kurulumuz, hocalarımız ve sporcularımız bizi asla mahcup etmediler, güzel başarıyla bizleri gururlandırdılar.Her başarı küçük bir kıvılcımla başlar, bizler bölgemize en güzel hizmetleri sunmak adına iyi niyet, samimiyet ve mütevazilik anlayışıyla başlattığımız bu çalışmalar sonucunda kulübümüz bütün branşlarda markalaştı, çok mutluyuz, sevinçliyiz.Futbol sportif branşların lokomotifi olarak gözükmektedir ancak bizler bütün branşlarda iddialıyız.Yeşilyurt Belediyespor’umuz yakaladığı bu seviyeyi daha da kurumsallaştırarak başarı çıtasını daha yukarılara taşıyacaktır.Belediyemiz çatısı altında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk, bu şekilde hizmetlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Yeni dönemde Yakınca ve Gündüzbey’e çok modern spor tesisleri inşa etmek için ilgili bakanlıklar ve genel müdürlüklerle görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Yeşilyurt’a çok güzel, kaliteli spor alanları, antrenman sahaları ve yüzme alanları kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz ” dedi.

“GURUR DUYULACAK BİR TAKIMA SAHİBİZ, ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN”

Türkiye’nin en şirin ilçeleri arasında yer alan Yeşilyurt’un sportif alanlarda hak ettiği noktaya gelmesi için bu tür şampiyonlukların önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, “Zorlu mücadeleler sahne olan grup maçları ve play-off’taki Ağrı 1970 Spor maçlarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan ve 3.Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor’umuz ile gurur duyuyoruz. Bu şampiyonlukta emeği geçen Belediye Başkanımızın şahsında Yönetim Kurulumuzu, antrenörlerimizi, futbolcularımızı, kulüp çalışanlarını, taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.3.Lig’de başarılar diliyorum” dedi.

Güzel bir atmosferde geçen şampiyonluk yemeğinde okunan ezan ve ardından yapılan dualarla birlikte oruçlar açıldı.

VE ŞAMPİYONLUK POZU

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iftar yemeğinin sonunda 3.Lige yükselme başarısı gösteren Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörleri, futbolcuları, futbolcu eşleri ve çocuklarının yanı sıra yemeğe katılan diğer davetlilerle günün anısına şampiyonluk pozu verdiler.

İftar yemeğine; AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, M.A.S.K.F. Genel Başkanı Seyfullah Özdemir, TÜFAD Şube Başkanı Nihat Bayındır, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, antrenörler, futbolcular, futbolcu eşleri ve çocukları, kulüp çalışanları, spor taban birliklerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

