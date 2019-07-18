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18 Temmuz 2019 Perşembe 16:11

Başkan Güder, Gülle Ve Disk Atmada 2 Altın Madalya Alan Batı’yı Kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan Fatih Batı’yı tebrik etti. Şampiyona ile ilgili Başkan Güder’e bilgiler veren Batı, amacının milli formayı giymek ve özel gereksinimli bireyleri spora teşvik etmek olduğunu söyledi.

Başkan Güder, Gülle Ve Disk Atmada 2 Altın Madalya Alan Batı'yı Kutladı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde düzenlenen Atletizm Kupası’nda mücadeleler tamamlanırken, 26’sı erkek, 7’si kadın, toplamda 33 sporcu katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan ve 2 altın madalya alan Fatih Batı’yı tebrik etti. Aynı zamanda Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli olan Batı, şampiyona hakkında Başkan Güder’e bilgiler vererek, amacının milli takım formasını giymek ve özel gereksinimli bireyleri spora teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, 15 Temmuz Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan Fatih Batı’nın daha önceki müsabakalarda da başarılara imza attığını belirterek, başarılarına yeni dönemde de 2 altın madalya alarak devam ettiğini söyledi. Başkan Güder, özel gereksinimli bireylerin her alanda olduğu gibi, sporda da başarılı olduğunu belirterek, en iyi örneğin 2 altın madalya alan Fatih Batı’nın olduğunu kaydetti. Bundan sonraki süreçte de Fatih Batı’dan başarı ve madalya beklediklerini belirten başkan Güder, başarılarından dolayı Batı’yı kutladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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