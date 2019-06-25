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25 Haziran 2019 Salı 14:53

Başkan Güder, ‘‘Hepimizin Amacı Sağlıklı Bir Malatya’yı Oluşturmak’’

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Valiliği oluru ile Hayata Dokunuş Gençlik Derneği tarafından organize edilen Malatya Kurumlar Arası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası’nın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Başkan Güder, turnuvanın kurumlar arası sağlıklı bir iletişime ve kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

Başkan Güder, ‘‘Hepimizin Amacı Sağlıklı Bir Malatya'yı Oluşturmak''
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Battalgazi Belediyesi ile İl Göç İdaresi arasında oynanan müsabakanın başlama vuruşunu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptı. Ayışığı Halı Sahada yapılan müsabakayı izlemeye, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Hayata Dokunuş Gençlik Derneği Başkanı Ali Morel, bazı belediye birim müdürleri, Battalgazi Belediyesi ve İl Göç İdaresi çalışanları da izledi. Maç sonrası açıklamada bulunan Hayata Dokunuş Gençlik Derneği Başkanı Ali Morel, turnuva hakkında bilgiler vererek, “Hayata Dokunuş Gençlik Derneği olarak Malatya'da kurumlar arası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası’nı başlattık. Amacımız kurumlar arasında kaynaşmayı ve birlik beraberliği sağlamak, kurum çalışanları bir araya gelip, futbolla uğraşıp, kardeşlik duygusunu bir daha pekiştirmektir. Malatya’mızda bu ilk defa yapılıyor. Güzel ve büyük bir turnuva olacak. Turnuvanın en güzel özelliği benim için şudur. Bizlere kurumların ödediği cüzi bir miktar var. O miktarla hem halı sahamızın giderlerini karşılayacağız, hem de tekerlekli sandalye alarak, özel hastalarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Futbolu kardeşlik, birlik, beraberlik ve futbolu barış anlamında bugün burada toplandık” diyerek, güzel bir organizasyona imza atıldığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, turnuvanın kurumlar arası kaynaşmayı ve dostluğu beraberinde getireceğine inandığını belirterek, “Bugün Hayata Dokunuş Gençlik Derneği’mizin düzenlemiş olduğu futbol turnuvası vesilesi ile buradayız. Biz de seçim çalışmamızda ifade etmiştik. Malatya'yı ortak akıllar ile, ortak paydalar ile yöneteceğiz. Tabi ortak paydayı sağlama adına gerek kurumlar olsun, gerek kurumlarda çalışanlar olsun, bunların yöneticileri olsun, aradaki diyalogu, muhabbeti ilerletme adına, bu tür sosyal etkinliklerin düzenlenmiş olmasını sevindirici bir faaliyet olarak görüyoruz. Hepimizin amacı Malatya’mızda sağlıklı bir Malatya’yı oluşturmak, güzel bir Malatya’yı yakalama adına herkesin katkı sunması ve bugünde Battalgazi Belediyemizdeki çalışan arkadaşlarımız ile Göç İdaresi’ndeki arkadaşlar şu anda başlangıç maçı olacak. Burada amaç birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet, aradaki tesanüt duygusunun gelişmesi, bu amaçla bu turnuva düzenlemiş oluyor. Malatya ortak değerimiz, ortak paydamız, yapmış olduğumuz her şey daha güzel bir Malatya için. 25 Takım yarışacak. Her bir takıma başarılar diliyorum. İnşallah turnuvayı kazanan Battalgazi Belediyesi olur” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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