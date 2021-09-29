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29 Eylül 2021 Çarşamba 20:36

Başkan Güder Milli Kaleci Karadağ’dan Söz Aldı

​​​​​​​Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’nın başarılı file bekçisi Malatyalı Selim Karadağ’ı makamında konuk etti. Milli kaleci Karadağ’dan Dünya Şampiyonluğu sözünü alan Başkan Güder, “Büyük bir başarı hikâyesi yazdınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor” dedi.

Başkan Güder Milli Kaleci Karadağ'dan Söz Aldı
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Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında zorlu rakibi İspanya'yı 6-0’lık skorla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran son Şampiyon Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Tüm Türkiye’yi büyük sevince boğan bu başarının göğüslerini kabarttığını ifade eden Başkan Güder, başarılı kaleciyi Karadağ’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başarılı file bekçisi Karadağ ise ziyaret sonunda Başkan Güder’e ‘44’ numaralı Ampute Futbol Milli Takımının formasını hediye ederek, dünya şampiyonluğu için söz verdi.

MİLLİ FUTBOLCU KARADAĞ: “ÜLKEMİZİ EN YUKARILARA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in her daim destekçileri olduğunun altını çizen Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Polonya’dayken bizi aradı ve tebrik etti. Tüm takım olarak bu bizi çok ama çok mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımızın bizim en büyük destekçilerimizden birisi. Engelli bireyler için yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’nin faaliyette olması da bu değerin bir göstergesidir. Engelli bireylere yaptıkları yardımları da biliyoruz. Engelli spor branşlarında ülkemizi en üstte taşımak istiyoruz. Başkanımıza söz verdim. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bugün başkanımız bizler kabul etti. Gösterdiği misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR”

Ampute Futbol Milli Takımının tüm Türkiye’yi sevince boğan bir başarı elde ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Selim kardeşimizi ve takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Güzel bir gururu bize yaşattılar. O gün Avrupa’da şampiyon olduklarında bizler de burada o mutluluğu yaşadık. Mutluluktan gözlerimiz yaşardı. Kendisiyle telefonda konuşarak, bu büyük mutluluğumuzu paylaşmış. Büyük bir başarı hikayesi yazdınız. Türkiye sizlerle gurur duyuyor. Yüreklerinize sağlık. Özel gereksinimli insanlara özel ilgi göstermek gerekiyor. Bu bireyleri her daim hayata bağlamamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizler özel gereksinimli bireylerimizi önemsiyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Özel gereksinimli bireylerimize destek olunca neler yapabileceklerini hepimize gösterdiler. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde vatandaşlarımıza ihtiyacına göre tedaviler uyguluyoruz. Bugüne kadar hep destek olduk ve bundan sonraki süreçte de onlara desteğimiz sürecek” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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