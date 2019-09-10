Seçmelere katılmak isteyen sporcular, şort, tişört, çorap, futbol ayakkabısı, ile tekmelik gibi ekipmanlarını yanlarında getirecekler. Futbol seçmeleri ücretsiz olacaktır.

1.Amatör Küme Büyükler Liginde mücadelede eden Battalgazi Belediye Spor, alt yapı atağı başlattı. Genç ve dinamik bir alt yapı kurmaya çalışan Battalgazi Belediye Spor, genç yıldızları Türk futboluna kazandırmak istiyor.

Battalgazi Belediye Spor geleceğin yeteneklerini arıyor. Geleceğin yıldızlarını seçmek, alt yapısını güçlendirmek için çalışmalara hız veren Battalgazi Belediye Spor, 15-18 yaş arasında futbol seçmeleri yapıyor.

1.Amatör Küme Büyükler Liginde mücadelede eden Battalgazi Belediye Spor, 15 Eylül Pazar günü yapacağı alt yapı seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını belirleyecek.

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