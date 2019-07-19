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19 Temmuz 2019 Cuma 15:49

Battalgazi Belediye Spor’da Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Spor, yaptığı olağanüstü genel kurul sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Battalgazi Belediye Spor yönetimi görev dağılımı yaparak, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Battalgazi Belediye Spor'da Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Battalgazi Belediye Spor’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Spor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Belediye hizmetlerinden bir tanesi de sportif faaliyetler. Gençliğimizi, insanımızı bazen yoğunluktan kurtarıp, o yoğun ortamın dışına almamız lazım. Veyahut da rutinin dışına almamız gerekiyor. Sporda, bunlardan bir tanesi. Battalgazi olarak 1. Amatör grupta oynuyoruz. Bu sürecin 2019-2020 sezonun Battalgazi'miz için, Malatya'mız için, insanlarımız için hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” diyerek, yeni yönetime başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Spor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ise, iyi bir ekiple işe koyulduklarını belirterek, “Bu sezon hayırlı olsun. İnşallah hep beraber elimizi taşın altına koyarak çalışacağız. Yani Belediye sporumuzu daha güzel yerlere getirmek için, alt yapımızı veyahut da tesislerimizi daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Zaten bir grupta alt yapı ile tesis olmaz ise, o grupta başarı olması, başarılı gitmesi mümkün değildir. İlkin alt yapı ve tesislerle başladık. Zaten ileri de o kulübün başarısı kendi de gelir. Hedefimiz o” diye konuştu. Başkan Tankız, görev bölümü yaptıkları yeni yönetim ile Battalgazi Belediye Spor’u daha iyi yerlere getireceklerini söyledi. Başkan Tankız, Battalgazi Belediye Spor’u yeni dönemde antrenör İbrahim Civan’ın çalıştıracağını kaydetti.

Battalgazi Belediye Spor’da görev dağılımı şöyle;

  • Hacı Ali TANKIZ-Başkan
  • Vahap ERDEM-İkinci Başkan
  • Mehmet ULAŞ-Futbol Şube Sorumlusu
  • Tarkan BAYRAM-Finans ve İdari İşler Sorumlusu
  • Kemal KORKMAZ-Altyapı Sorumlusu
  • Fahrettin ÖZKAYA – Sosyal İşler Sorumlusu
  • Şinasi EKMEKÇİ-Kulüp Müdürü ve Genel Sekreterliği
  • Mustafa TERCAN-Sayman
  • Levent MURAT-Genel Kaptan
  • Ramazan AYHAN-Medya İletiyim Direktörü
  • Erol ARIKAN-Tesisler Sorumlusu


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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