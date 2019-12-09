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09 Aralık 2019 Pazartesi 13:16

Battalgazi Belediyespor Ligde Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor

Malatya 1.Amatör Ligi B grubu 3.hafta heyecanı sona erdi. Sahasında Ataköyspor’u 2-1’lik skorla devirmeyi başaran Battalgazi Belediyespor, puanını 7’e yükseltti ve gözünü liderliğe dikti.

Battalgazi Belediyespor Ligde Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor
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Malatya 1.Amatör Ligi B grubu ekiplerinden Battalgazi Belediyespor, ligde yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ligin 3.haftasında sahasında Ataköyspor’u konuk eden Battalgazi Belediyespor, zorlu rakibini 2-1 devirmeyi başardı. Rakibi karşısında uzun süre bir kişi eksik oynayan kırmız siyahlılar, altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı ve puanını 7’e yükseltti. Grubunda namaglup 3 takımdan birisi olan Battalgazi Belediyespor, ligde en fazla gol atan ikinci takım olmayı da başardı. Malatya 1.Amatör Ligi B grubunda lider Arapgirspor bir basamak gerisinde yer alan kırmızı siyahlılar, ligin 4.haftasında 1966 Malatya Gençlikspor’a konuk olacak.

İLÇE BAŞKANI KAHVECİ, ŞAMPİYONLUK SÖZÜ ALDI

Ataköyspor ile oynanan bu zorlu doksan dakikayı Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’de takip etti. Alınan galibiyet sonrası futbolcuları tek tek tebrik eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, futbolculardan sezon sonunda Şampiyonluk sözü aldı.

ÖZKAN: “OSMAN GÜDER BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediyespor yönetim kurulu üyesi Mehmet Özkan, “Öncelikle bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi iletiyorum. Sezon öncesi Kulüp Başkanımız Hacı Ali Tankız ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdik ve sezona güzel bir başlangıç yaptık. Ligin geride kalan 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Liderin bir basamak gerisindeyiz. İlerleyen haftalarda inşallah liderlik koltuğunda biz oluruz. Teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimize geride kalan 3.haftada ortaya koydukları performanstan ötürüde teşekkür ediyoruz. Ligde namağlup yolumuza doludizgin devam ediyoruz. Sezon sonunda da inşallah Şampiyon olacağız” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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