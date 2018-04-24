'Benim için oyna dostluk kazansın' turnuvası sona erdi

Malatya Yetiştirme Yurtlarında Ayrılanlar Derneği (YADER ) tarafından organize edilen ‘Benim için oyna dostluk kazansın’ futbol turnuvası oynanan final maçıyla sona erdi. YADER tarafından yetiştirme yurtlarına ve koruyucu aile hizmet modeline farkındalık oluşturmak amacı ile organize edilen turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu. Sponsorluğunu CMS çağrı merkezinin yaptığı turnuvanın final maçı Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynandı. Final maçında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi-112 Hızır Acil Gurup Başkanlığını 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüllerini Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, TFF Malatya Bölge Müdürü ve TASKK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Eserdi ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar takdim etti. Bütün katılımcılara ve katkı sağlayan kurumlara plaket ve kupa takdim edildi. Kupa töreni sonrası konuşan, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, yetiştirme yurtlarına ve koruyucu aile hizmet modeline farkındalık oluşturmak amacı ile turnuvayı organize eden Malatya Yetiştirme Yurtlarında Ayrılanlar Derneği’ne ve katılımcılara teşekkür etti. Turnuvanın çok anlamlı bir amaç için gerçekleştiğini ifade eden Bulut, “İl Müdürlüğü olarak bizim amacımız yuva ve yurtlarda çocukların kalmaması, her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümesi için faaliyetler yürütmek. Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. Koruyucu aileliği lütfen fark edin, koruyucu ailelik diye bir kavram olduğunu lütfen öğrenin” diye konuştu.

Kupa finalinin ardından takım temsilcileri, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar ve protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

İHA