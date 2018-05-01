Spor-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 17:12

Büyükşehir basketbolda Kahramanmaraş’a mağlup oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nin (EBBL) beşinci haftasında deplasmanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’ye 73-53 mağlup oldu.

Büyükşehir basketbolda Kahramanmaraş'a mağlup oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, ilk çeyreği 20-4 üstün tamamladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci çeyrekte oyunu dengeledi ancak devreye 34-16 geride girdi. Üçüncü çeyrekte büyük bir çekişme yaşanırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 21-19’luk bir üstünlük sağlayarak farkın erimesine izin vermedi. Final periyodunda 18-18’lik bir eşitlik olsa da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, salondan 73-53 üstün ayrıldı.

“Sporseverleri destek olmaya davet ediyorum”

Play off umutlarını son maça taşıyan turuncu-yeşillilerin takım koçu Erol Akdeniz geride kalan haftalarda iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Ligde şuana kadar 2 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzdeki hafta Elazığ Basketbol Akademisi takımıyla kritik bir maça çıkacağız. Ardından Şanlıurfa ile karşılaşacağız. Bu iki karşılaşmayı aldığımız takdirde Play off’lara katılacağız. Kesinlikle iki rakibimizi de yenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Çarşamba günü saat 14.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynayacağımız maça sporseverleri destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Akdeniz, “Bu sezon üst üste talihsizlikler yaşadık. İlk 5 içerisinde oynayan 4 oyuncumuz sakatlandılar. Karşılaşmalara yedek ağırlıklı kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Önümüzde bir haftalık zaman dilimi var. İnşallah hafif sakatlıkları bulunan bazı oyuncularımız bu süre zarfında iyileşip aramıza katılırlar. Onların tedavileri sürüyor bazı oyuncularımız tekrar aramıza katılırlarsa kalan haftalarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku