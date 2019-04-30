Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı Milli Takıma Sporcu Gönderdi

8 sporcuyla Türkiye Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımında 63 kiloda Hakan Karakuş, 57 kiloda da Mehmet Kaya birinci olarak madalya kazandılar. 94 kiloda mücadele eden Musa Erhan Özdemir ise üçüncü olarak madalya kazandı.

Ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında da dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla Malatyalıları mutlu ettiler. Elde ettikleri başarılarla Milli Takım kapılarını ardına kadar açan Malatyalı sporcular, Milli Takıma seçilmenin gururunu yaşıyorlar.

Sporcular, 23 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)