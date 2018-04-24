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24 Nisan 2018 Salı 13:31

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman sezonu değerlendirdi

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, geride kalan sezonun kendileri açısından başarılı bir sezon olduğunu belirterek, “Ampute futbolda, voleybol, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve birçok branşta güzel sonuçlar elde ettik” dedi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman sezonu değerlendirdi
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Barman, Büyükşehirspor Kulübü olarak Malatyalı gençlere yatımlar yaptıklarını kaydederek, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ülkemizin teminatı olan gençlerimize önemli yatırımlar yaparak, onları faydalı birer birey olma yolunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu anlamda kulübümüz yüzlerce sporcuya her türlü imkanı eksiksiz sağlıyor. Zaten bunun meyvelerini de alıyoruz. Geride bıraktığımız sezon bizi fazlasıyla gururlandıran bir sezon oldu. Büyükşehir Kulübü olarak sporun birçok branşında verdiğimiz özverili mücadelenin karşılığını aldığımız bir sezonu geride bıraktık. Ampute futbolda, voleybol, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve bir çok branşta güzel sonuçlar elde ettik” şeklinde konuştu.

Barman, ampute futbolda önümüzdeki yıl Malatya’yı Süper Lig’de temsil edeceklerini ifade ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı adını Süper Lig’e yazdırarak göğsümüzü kabartmıştır. Önümüzdeki yıl Malatya’mızı Süper Lig’de temsil edecek. Bu Malatya’nın sporu adına oldukça önemli bir olay diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de elde edeceğimiz sonuçlarla uluslararası arenada boy göstermek istiyoruz. Ben bu anlamda her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



İHA
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