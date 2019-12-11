Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Kaya’dan Tarihi Başarı

23 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı 3 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya alarak, Şampiyonada göz kamaştırdı.

Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, Milli Takıma 2 sporcu gönderdi. Hakan Karakuş ve Mehmet Kaya Milli Takım forması giyen sporcular olurken, Mehmet Kaya 57 kiloda Meksikalı rakibini yenerek Dünya üçüncüsü oldu.

Dünyü üçüncüsü olan Mehmet Kaya, Milli Takım formasını giyen her sporcunun en büyük hayalinin madalya alarak, Türk Bayrağını en önde yükseltmek olduğunu belirterek, “Şampiyonaya katılan Türk sporcular olarak iyi mücadele ettik. Madalyalar kazandık. Bende Dünya üçüncüsü oldum. Malatya’mızı Şampiyonada iyi temsil ettiğime inanıyorum. Bu başarının arkasında sıkı bir çalışma var. Kulübüme, yöneticilerimize ve antrenörlerime teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)