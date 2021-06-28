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28 Haziran 2021 Pazartesi 02:16

Doğuş Yıldız Tekvando Takımından Büyük Başarı

25-26 Haziran Tarihinde Malatya Merkez Spor Salonunda yapılan Tekvando YILDIZ Erkekler Bayanlar Türkiye Seçmelerinde Doğuş Spordan Büyük başarı.

Doğuş Yıldız Tekvando Takımından Büyük Başarı
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Pandemi Tedbirleriyle yapılan müsabakalara seyirci alınmadı. Malatya Tekvando il temsilciliği Sayın İl temsicimiz Nuretin Uçar Yönetiminde titizlikle pandemi kuralları uygulanmıştır.

Müsabaka Öncesi Hakemlerimize Bi seminer Veren Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu Hocamız Yapılan Müsabakaya Büyük katkı sağlamıştır.

Maçın Sorumlusu Hasan Çalo Müsbakaların en güzel şekilde yapılması için Üstün gayret göstermiş.2 Gün boyunca Sistemde aksama olmadan Maçlar Sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır.Başda il temsilcimiz Nuretin Uçar Müsabakanın sorumlusu Hasan Çalo hocamıza teşekür ediyoruz.

Yaklaşık 2 Yıldır pandemiden dolayı Maçların iptal olmasından sonra yapılan maçlarda çocukların heyecanli olduğu kadar güzel maçlar çıktı.

Tekvando seçmelerinde Doğuş Spor Tekvando takımı 6 sıklette birinciliği kimseye kaptırmadı Yapılan Seçmelerde 6 Birincilik 7 ikincilik 6 üçüncülük alan Doğuş Spor Erkeklerde Takım halinde açık ara Birinci olmuştur.

Yapılan Seçmelerde dereceye giren sporcular.

Oğuzhan Gedik(Birinci)

Osman Emre Yağlı(Birinci)

Çağrı Işık(Birinci)

Mehmet Akif Karakoç(Birinci)

Muhammed Yasin Gündüz(Birinci)

İrem Elitok(Birinci)

Dorukan Ege Toprak(İkinci)

Nuriye Suna Korkmaz (Üçüncü)

Berat Çağlar(İkinci)

Mahmut Can Demirci(İkinci)

Muhammed Ali Akar(İkinci)

Deniz Baran Özen(İkinci)

Eylül Naz Karaçoban(İkinci)

Berdan Çağlar(Üçüncü)

Miraç Karaderi(Üçüncü)

Arda Büyüktaş(Üçüncü)

Yasin Özcan(Üçüncü)

Gamze Yücel(Üçüncü)

İlsu Melis Yaşareş(Üçüncü)

Doğuş Spor Kulübü Antrenörü Özgün Çağdaş Eray Hocamız Yaklaşık 1 yıldır bu sporcuların hazırlanmasını fedekarlık yaparak durmdan emek vermiş ve Bu başarı gelmiştir Başda Özgün Çağdaş Eray Hocamızı ve Ekibini Sporcularımızın aillelerini tebrik ediyoruz

Doğuş Spor Büyük Bir aile

Dereceye giren sporcular 7-14 Temmuz tarihlerinde Ankara da yapılacak Türkiye Tekvando Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekler. Başarılar diliyoruz.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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