Fatma Uygur Başarıdan Başarıya Koşuyor

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil eden sporcumuz Fatma Uygur + 59 Kilogramda şampiyon oldu.

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Rize Yenişehir Spor Salonunda yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova, İran’dan 1500 yakın sporcu katılımı ile yapılan şampiyonada Ülkemizi ve ilimizi temsil eden sporcumuz Fatma Uygur + 59 Kilogramda şampiyon oldu.

Fatma Uygur çıktığı 4 maçta rakiplerini farklı skorlarla yenerek finale yükseldi 5.nci ve final maçında Milli Takım sporcusu olan rakibini 4 – 3 yenerek üste üstte Üçüncü kez Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde birinci oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcumuz Fatma Uygur’u ve antrenörü aynı zamanda Babası Zeki Uygur’u Üçüncü kez Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde birinci olmasından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)