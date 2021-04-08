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08 Nisan 2021 Perşembe 14:22

Federasyon Başkanı Özmekik’ten Battalgazi Belediyesi’ne Teşekkür Ziyareti

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ı makamında ziyaret ederek, Badminton spor branşına verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Federasyon Başkanı Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti
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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, As Başkan Akif Sıtkı Esen, Genel Sekreter İsa Ayan, eski Badminton Malatya İl Temsilcisi ve antrenör Nazım Denizhan ve milli sporcular ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yoğun Ankara programı nedeniyle Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ı makamında ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi’nin gençlik yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı yatırımların konuşulduğu ziyarette Federasyonu Başkanı Özmekik, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in spora ve amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

FEDERASYON BAŞKANI ÖZMEKİK: “BATTALGAZİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya’da Badminton branşının her geçen gün güzel noktalara geldiğinin altını çizen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, “Malatya’da Badminton branşına destek veren kulüplerimizi ve Belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bugünde spora büyük önem ve destek veren Battalgazi Belediyemizi ziyaret ediyoruz, memnuniyetlerimizi dile getiriyoruz. Bizleri çok güzel ağırladılar. İnşallah bu destekler artarak devam eder. Badminton her geçen gün hem Malatya’da hem Türkiye’de hem de Dünya’da çok güzel noktalara geliyor. Aldığımız bilgilere göre Battalgazi Belediyesi, ilçeye güzel tesislerin kazandırılması için büyük adımlar atmış. Buda Osman Güder başkanımızın gayretleri sonucu olmuş. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISI KIRÇUVAL: “HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLDUK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Öncelikle programı nedeniyle il dışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in sizlere selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Badminton kulübümüzü 2018 yılında Battalgazi Belediyemiz bünyesine kattık. Şuanda 56 sporcumuz ve 16 milli sporcumuz var. Bu yakaladığımız başarıda Başkanımız Osman Güder’in destekleri ve antrenörlerimizin payı çok büyük. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Gençlik yatırımlarımız kapsamında ilçemizde güzel projelerin startını verdik. Başkanımız, gençlere ve gençliğe çok önem veriyor. Hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk” dedi.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız birlikte Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’e Malatya kayısısı hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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