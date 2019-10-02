Fendoğlu, Malatya'nın Çocuğu Suat Arslanboğa'ya Sahip Çıktı

Malatya MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu'ndan Suat Arslanboğa'ya destek.

1) 1 Mart'ta Malatyada oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında hakem Fırat Aydınus yardımcısına saldırdı,Tff rapor tuttu ama hakemliği fesih edilmedi.Suat Arslanboga sıradan bir hakem hatası yapmasına rağmen çok daha ağır bir cezaya çarptırıldı. Bu çifte standart neden?

2) Hakem hataları her kulübün başına gelebilcek bir durumken, neden TEF de Galatasary ve Beşiktaş takımlarının maçlarında yapılan hatalardan sonra merkez hakem kurulu radikal karar almakta? Acaba bu iki büyük camia üzerinden bir operasyon mu yürütülüyor Türk futbolunda,

3) Suat Arslanboga' nın yaptığı basit denecek kırmızı kart hatasından sonra MHK ve TFF bundan sonra her hakemin hatasından sonra aynı kararı verebilecek midir yoksa Malatyalı olduğu için Suat Arslanboga istanbul lobisine kurban mı edilecektir? Takipciyiz bundan sonra.!

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)