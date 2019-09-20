Görme Engelli Sporculardan Vali Baruş’a Ziyaret

07-12 Eylül tarihlerinde Isparta’da düzenlenen görme engelliler futbol müsabakalarında grup 2.si olarak 1. Lige yükselen Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü ve Dilek Eğitim Derneği Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2019 Sezonu B1 Futbol Yükselme Grubunda verdikleri mücadele ile grup 2.sİ olarak 1. Lige yükselmesiyle duydukları sevinci Vali Aydın Baruş ile paylaşan Görme Engelli Sporcular, spor yaparak sosyal yaşamda geri kalmadıklarını ve elde ettikleri başarılar ile mutlu olduklarını ifade ettiler.



Vali Baruş da Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü üyelerini tebrik ederek, sizlerin bu başarısı bizleri oldukça memnun etti ve gururlandırdı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)