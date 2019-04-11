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11 Nisan 2019 Perşembe 15:12

Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı

11 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılacak olan Okullar arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı.

Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılacak olan Okullar arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı.

Battalgazi Spor Salonunda yapılan açılış törenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Battalgazi İlçe Müdürü Fuat Durmuş, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül, sporcular, antrenörler, okul idarecileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ‘’Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Basınımızın Güzide Temsilcileri, Sevgili Gençler, Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Güreş Birinciliğine Hoş Geldiniz.

Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 60 ilden 454 sporcu müsabakalara katılacaktır. Grekoromen stil müsabakaları 11-12 Nisan, Serbest stil müsabakaları ise 13-14 Nisan yapılacaktır.  Güreş İnsanlık tarihinin en eski sporları arasında yer alan ve zamanla bizimle özdeşleşen, kültürümüzün bir parçası aynı zamanda bizim ata sporumuzdur. Geçmişten beri uluslararası müsabakalarda aldığımız güzel neticeler, halkımızın güreşe olan ilgisini de iki kat artırmıştır.

Tarihimize baktığımız zaman güreş bizim hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Düğünlerde, bayramlarda, şenliklerde yaygın bir şekilde yapılmış, yediden yetmişe herkesin katıldığı geniş katılımlı bir spor olmuştur. Bizim için böyle değerli bir spor dalının Türkiye Birinciliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dört Gün Boyunca sürecek olan Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarının Fair- Play içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılar diliyorum’’ dedi.

İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın konuşmasının ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’ de sporculara başarılar diledi. Daha sonra müsabakalar start aldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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