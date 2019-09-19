Haydi Malatya! 3'ten 93'e Beraber Yürüyelim

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık için "Beraber Yürüyelim" sloganı ile 3’ten 93’e her yaştan vatandaşları yapılacak yürüyüşe davet etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık için "Beraber Yürüyelim" sloganı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayeleri ve Malatya Valiliği , Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde 3’ten 93’e her yaştan vatandaşımızla, 81 ilde eş zamanlı yürüyüş gerçekleştirilecektir.

2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa’nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacaktır. Temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile haraketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle tüm Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde Türkiye’nin 81 ilinde, yürüyüş, bisiklet sürme ve çeşitli spor aktiviteleri ile gerçekleştirilecektir.

Bu yıl “Beraber Yürüyelim” sloganının benimsendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek düzenlenmesi ve sağlıklı ve aktif yaşama/yaşlanma politikalarının desteklenmesi amacı ile bir dizi sportif etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayeleri ve Malatya Valiliği Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde 22 Eylül Pazar Günü saat 14.00’da 81 ilimizde eş zamanlı olarak “Beraber Yürüyelim” etkinliğine Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş, İl Protokolü ve 3’ten 93’e her yaştan vatandaşımızın geniş katılımıyla Malatya Öğretmen Evi önünden başlayarak, Malatya Valiliği Önünde yürüyüş sona erecektir..

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun 81 il temsilciği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri eşgüdümünde Valilikler, Belediyeler, Yükseköğretim Kurumları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar ve her yaştan vatandaşımızın katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlik, yürüyüş ve bisiklet sürme ile başlayıp, bir dizi sportif aktivite ile yerine getirilecektir.

Başkent Ankara programında Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve devlet erkanının da davetli olduğu “Beraber Yürüyelim” etkinliği saat 14:00’da Ankara Anıttepe Spor Kompleksinde yürüyüş, protokol konuşmaları, sportif etkinlikler, capoeira ve çeşitli spor gösterileri şeklinde, illerde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Federasyon temsilcilerimiz koordinesinde, ilin devlet erkanının da katılımlarıyla şehir meydanında son bulacak şekilde planlanmıştır.

Etkinlik: Beraber Yürüyelim (Yürüyüş)

Tarih: 22 Eylül 2019 Pazar

Saat: 14.00

Güzergah: Malatya Öğretmen Evi önünden başlayarak, Malatya Valiliği Önünde sona erecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)