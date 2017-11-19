İnönü Üniversitesispor eksiklere rağmen kazanmasını bildi

Sarı siyahlılarda Teknik Sorumlu Murat Kurt ve 6 futbolcu ödemelerde yaşanan sıkıntıdan dolayı daha önce takımdan ayrılmıştı.

Ligin 9. haftasında Kahramanmaraş temsilcisi 1920 Maraşspor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor sahadan 4-2 galip ayrılarak, puanını 11’e çıkardı. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini Engin Yıldız, Eray Baba, Uygar Taşkıran ve Cihat Vurmaz kaydetti.