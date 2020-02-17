Kuzenler Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 16 Şubat 2020 tarihinde Antalya Konyaaltı’nda yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda 3 Kilometre de ilimiz sporcusu Mehmet Güngör U16 Erkekler de 14:00 derecesi ile 10 Kilometre de Serhat Güngör ise U20 Erkekler 43:26 Türkiye Şampiyonu oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ‘’ Yaklaşık 130 sporcunun yarıştığı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda sporcularımız Mehmet Güngör ve kuzeni olan Serhat Güngör’ün almış oldukları birincilik bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımız Mehmet Güngör ve Serhat Güngör’ü antrenörü Nihat Erim’i ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca Serhat Güngör 24 - 26 Şubat 2020 tarihleri arasında Belarus’da yapılacak olan Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası Gençler kategorisinde Ülkemizi ve ilimizi temsil edecektir. Sporcumuz Serhat Güngör’e de başarılar dilerim’’ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)