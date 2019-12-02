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02 Aralık 2019 Pazartesi 15:06

MAGEF Başkanı Balkan Wushu Kungf-u Şampiyonu Oldu

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ramazan YAVUZ İpek Yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u Şampiyonasına katıldı.

MAGEF Başkanı Balkan Wushu Kungf-u Şampiyonu Oldu
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Türkiye Wushu Kungf-u Federasyonun 2019 yılının Faaliyet programında yer alan ipek yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u şampiyonası 26 Kasım 1 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı. İpek yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u şampiyonasına 18 ülke katıldı ve yaklaşık 1000 sporcu iştirak etti.

İpek yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u şampiyonası Malatya’da 7 sporcu katıldı. Yarışmaya Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı da katıldı. Birçok branşta daha önceden Milli Takım Antrenörlüğünü ve Milli sporcu olarak yarışmıştı. 8 yıl aradan sonra tekrar milli sporcu olarak yarıştı. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ İpek yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u şampiyonasında birinci oldu. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ şampiyon olduğundan dolayı Sosyal medyadan binlerce tebrik mesajı aldı.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ şampiyona ile ilgili şunları söyledi: ‘’Yaklaşık 20 yıldır spor geçmişim bulunmaktadır. Birçok branşta Milli takım Antrenörlüğü görev yaptım ve Milli sporcu olarak yarıştım. 8 yıl aradan sonra sürpriz bir karar ile tekrar milli sporcu olarak ülkemi temsil etme fırsatım oldu ve yarışmalara katıldım. İpek yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u şampiyonasında birinci oldum. Başta Türkiye Wushu Kungf-u Federasyonu başkanı Mehmet Zeki AKINCI, Başkan Vekili Abdurrahman AKYÜZ, Milli Takım Antrenörü Salih URHAL ve Tüm Milli Takım Antrenörlerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ülkemiz adına yarışan tüm spor kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gençlere örnek olmak için yarışmalara girdim. Zaman zaman yarışmalara katılacağım. Tüm gençleri spor yapmaya davet ediyorum dedi.’’

İpek Yolu 4. Balkan Wushu Kungf-u Şampiyonasında Milli Sporcu olarak derece yapan Malatyalı sporcular şöyle:

ADI SOYADI:

YARIŞTIĞI SPOR KULÜBÜN ADI:

1- Ramazan YAVUZ –BİRİNCİ (1.)

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

2-Yusuf ÖZGENEL–BİRİNCİ (1.)

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

3-Sedat DEVECİ–BİRİNCİ (1.)

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

4-Abdullah YAVUZ–BİRİNCİ (1.)

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

5-Malik DİNÇ–BİRİNCİ (1.)

Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü

6-Emir Ömer BOZKURT–BİRİNCİ (1.)

Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü

7-Harun AYDOĞAN–BİRİNCİ (1.)

Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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