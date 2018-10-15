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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:49

Malatya Barosundan, Elazığ Barosu ile dostluk maçı

Malatya Barosuna bağlı avukatlar ile Elazığ Barosu avukatlarından oluşan takımların maçında kazanan taraf Malatya Barosu oldu.

Malatya Barosundan, Elazığ Barosu ile dostluk maçı
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Malatya Barosu’nun Sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmada, Elazığ’da oynanan maçta Malatya Barosu takımı, Elazığ Barosu takımını 5-3 mağlup etti.

Müsabaka öncesi iki takım kaptanı da bir birlerine çiçek verirken, maç esnasında da centilmenlik elden bırakılmadı.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Baromuz ile Elazığ Barosu arasında Elazığ’da yapılan maçta baromuz 5-3 galip gelmiştir. Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.



İHA
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