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19 Kasım 2019 Salı 15:00

Malatya Bayan Futbol Takımından Başkan Gürkan’a Ziyaret

Malatya Bayan Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Malatya Bayan Futbol Takımından Başkan Gürkan'a Ziyaret
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Bayan Futbol Takımı Başkanı Doğan Çelebi, “Malatya’yı 9 yıldır Türkiye’de temsil eden futbol takımıyız. Takımımız 3. Ligde mücadelesini sürdürüyor. 9 yıllık süre içerisinde çok sayıda sporcumuz spor akademisini kazanarak üniversiteli oldu” dedi.

Malatya’yı Bayan Futbol liginde temsil eden sporcuları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bayanlarımızın sosyal, kültürel ve iş hayatında aktif olarak bulunmaları bizleri mutlu etmektedir. Bayanlarımıza imkân ve fırsat verildiği zaman, erkekler kadar başarılı olacaklarının en belirgin örneğini burada görmekteyiz.

Bayan futbol takımımız kendi imkânlarıyla ve kendi gayretleriyle 3’üncü ligde mücadelelerine devam ediyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak Bayan Futbol takımımızın yanında olacağız. Kendilerini bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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