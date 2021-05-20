Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı kutlama programı kapsamında, Kanalboyunda bulunan Atatürk anıtına Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir KAYHAN tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Kutlu mücadelenin 102. yılında Ülkemizin yaşadığı Covid-19 pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir kutlama programı yapıldı. Atatürk anıtının önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anıta çelenk sunumu ile devam etti. Daha sonra İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı.

KAYHAN '' Geleceğimizin teminatı olan sevgili Gençler, basınımızın kıymetli temsilcileri ve değerli katılımcılar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102. inci yıldönümünde sizlerle toplanmış bulunmaktayız.

19 Mayıs; Bundan tam 102 yıl önce, Milletimizin Ya İstiklâl Ya Ölüm parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğun ilk adımıdır. 19 Mayıs; Tarih sahnesinde Milletimizin bir defa daha şaha kalkmasıdır. 19 Mayıs; Türk Milletinin azminin ve manevi gücünün ispatıdır, Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür, Geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele verdiği zaman her meselenin üstesinden geleceğini anlatmaktadır.

Sevgili Gençler ;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsunda tutuşturduğu Kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele dolaşmasını ve Mücadelemizin 102.’inci yıl dönümünü, o günkü heyecan ve coşkuyla yaşıyoruz.Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha iyi anlıyoruz.

Bu yıl kutlu mücadelemizin 102. yılında ülkemizin yaşadığı Covid-19 sürecini de göz önünde bulundurarak sosyal mesafe kurallarına uygun kutlamalar hazırladık. Hafta içi yaptığımız birçok etkinlikle halkımıza 19 Mayıs coşkusunu yaşatmaya çalıştık. Valiliğimiz koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Gençlik Haftası Programına çelenk sunumu ile başlayan haftaya, yaptığımız çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam ettik. bugün 2 gün boyunca yapacağımız etkinliklerde de gençlerimizin coşkusuna ortak olacağız. Ülkemizin en kısa zamanda bu süreci atlatmasını umuyor, gençlerimizin sporla ve etkinliklerle bir araya gelmesini arzu ediyoruz.

Sevgili Gençler;

19 Mayıs 1919 tarihi ülkemiz için oldukça önem arz etmektedir. Zira dört bir yandan kuşatılmış olan devletimizin düşman işgalinden kurtuluşu için verilen mücadelenin başlangıç tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsundan 19 Mayıs'da başlatmış olduğu Milli Mücadele Ruhu, dalga dalga tüm Anadolu’ya yayılarak yurt çapında müthiş bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüş, sonunda da zaferle sonuçlanmış ve 29 Ekim 1923’de Devletimiz kurulmuştur.

102 yıl önce bu güzel vatanımız için mücadele ederek şehit ve gazi olan ecdadımıza layık olmalıyız. Ecdadımızın mücadelesinden aldığımız ilhamı, geleceğimizi inşa etmede rehber edinmeli ve Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmalıyız.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, saygılarımla arz ediyorum’’ dedi.

Anıta çelenk sunumunun ardından, İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan'ın da katılımıyla, Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz ile beraber Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza gül verildi. Öğlenden sonra ki programda ise; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesine ait üstü açık tur otobüsü ile Şehir turu gerçekleştirildi.

Yapılan şehir turu esnasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı kutlama etkinlikleri nedeniyle halka Türk bayrağı, tişört ve şapka dağıtımı yapıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörler ve Gençlik Liderleri tarafından Korona virüs salgınının devam ediyor olması nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tur otobüsünde yöresel şarkılar çalınarak bayrak dağıtımı gerçekleşti. Şehir turu etkinliği halkımız tarafından beğeni ve büyük ilgi gördü.