Malatya'da Okullar Arası Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz. Basketbol Genç Kızlar kategorisinde ilimizde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu;

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül Töreni Yapıldı. Ödül törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI, Spor Şube Müdürü Ömer DAĞDELEN, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan ALKIŞ, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Gökhan İLERİ, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.

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