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25 Haziran 2019 Salı 14:02

Malatya Muaythai’de 5 Madalya Aldı

Malatyalı sporcular Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasında 5 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatya Muaythai'de 5 Madalya Aldı
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Türkiye Muaythai Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Yıldızlar ve Minikler Muaythai Şampiyonası’’18-22 Haziran 2019 tarihlerinde Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Müsabakalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muaythai Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz şunları söyledi; Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasına 60 ilden 747 sporcu, Antrenör ve İdareciler ile toplam 1000 kişiye yakın katılım oldu. Malatya kafilesi olarak 1 İdareci 2 Antrenör 19 sporcu ile müsabakalara iştirak ettik. Malatyalı kıymetli sporcular müsabakalarda büyük gayretler göstererek 5 madalya almayı başardılar. Artık Malatya başarı olarak her yıl Türkiye Muaythai Şampiyonasında madalya sayısını çoğaltıyor. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan Bey göreve geldikten sonra tüm branşlara eşit bir şekilde müsabakalara destek veriyor. Bundan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, spor şube müdürümüze, personeline teşekkür ediyoruz. Sizler bu kıymetli sporculara destek verdikten sonra bu sporcular her zaman büyük başarılara imza atacağına inancımız tamdır. Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasında derece yapan sporcuları tek tek tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakalarda ter döken tüm kardeşlerimi kutluyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakaya iştirak eden Yeni Olimpiyat spor kulübü, Yeşilyurt Ata sporları spor kulübü, Malatya Çevik spor kulübü Başkanlarını ve Antrenörlerini de sporculara göstermiş oldukları emek ve destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai Şampiyonasında Derece yapan sporcular:

42 kg Selim Han KİBAR – 1. (BİRİNCİ)

48 kg Miraç Kağan KESKİN 2. (İKİNCİ)

63.5 kg Ömer Faruk AYAYDIN 3. (ÜÇÜNÇÜ)

Waykuri Dalında Melike YAVUZ 3. (ÜÇÜNÇÜ)

42 kg Muhammed sefa 3. (ÜÇÜNÇÜ)



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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