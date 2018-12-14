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14 Aralık 2018 Cuma 09:05

Malatya Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 - 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Genç Erkekler basketbol müsabakaları 11 - 13 Aralık 2018 tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapıldı.

Malatya Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları Sona Erdi
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Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül Töreni Yapıldı. Ödül törenine, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan GÖĞÜŞ,Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan ALKIŞ, Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali EPİK, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Cengiz YİĞİT, Gökhan İLERİ,  Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.

İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz. Basketbol Genç Kızlar kategorisinde ilimizde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu;

Genç Erkekler

1-    Özel Malatya Çınar Anadolu Lisesi

2-    Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi

3-    Özel Final Anadolu Lisesi

4-    Mahmut Çalık Anadolu Lisesi



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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