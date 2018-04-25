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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:28

Malatya takımı hentbolda grup birincisi oldu

Rize’de yapılan Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG ) Yarı Final müsabakalarında Malatya’yı temsil eden hentbol takımı grup birincisi oldu.

Malatya takımı hentbolda grup birincisi oldu
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20 - 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Rize Yeni Şehir Spor Salonu ile Güneysu Spor Salonlarında oynanan Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG ) Yarı Final müsabakalarına Artvin, Batman, Bolu, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kastamonu, Malatya, Mardin, Rize, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Diyarbakır ve Samsun illerinden 500’e yakın sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Malatya’yı temsil eden hentbol takımı grup birincisi olarak Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, sporcuları tebrik etti.

Fındıklı açıklamasında, “Rize İlinde yapılan, Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında dereceye giren sporcularımıza, antrenörlerimiz Yeliz Fırat ve Murat Erel’i tebrik eder, Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi final müsabakalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.



İHA
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