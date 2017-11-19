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19 Kasım 2017 Pazar 16:41

Malatya Yeşilyurt Belediyespor golsüz berabere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda 62 Pertekspor ile 0-0 berabere kaldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor golsüz berabere kaldı
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Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakayı Erdi Çetin, Muhammet Şentürk, Seyfullah Köroğlu hakem üçlüsü yönetti.

Konuk takım Yeşilyurt Belediyespor maça, Metehan, Mehmet Ali, Bedrettin, Yunus Emre, Erdem, Harun, Cuma, Erdal, Mert Ali, Yusuf Çelik ve Royal on biriyle çıktı.

Maça 13 puanda çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sıralamada hemen üzerinde 3. sırada bulunan rakibiyle golsüz berabere kalarak, lider Adıyaman 1954 ile arasındaki puan farkı 8’e yükseldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen zirvenin gerisinde kalan mavi beyazlılar, önümüzdeki hafta sahasında bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek.


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İHA
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