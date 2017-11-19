Malatya Yeşilyurt Belediyespor golsüz berabere kaldı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen zirvenin gerisinde kalan mavi beyazlılar, önümüzdeki hafta sahasında bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek.

Konuk takım Yeşilyurt Belediyespor maça, Metehan, Mehmet Ali, Bedrettin, Yunus Emre, Erdem, Harun, Cuma, Erdal, Mert Ali, Yusuf Çelik ve Royal on biriyle çıktı.