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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:05

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da İsmail Tekin’in sözleşmesi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin’in sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetiminin tecrübeli teknik adama yeni sözleşme teklif etmediği bildirildi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da İsmail Tekin'in sözleşmesi sona erdi
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BAL’da sezona şampiyonluk parolasıyla girmesine rağmen bu hedefinin uzağında kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da sezonun bitmesinin ardından gözler yönetime çevrildi.

Mavi-beyazlı takımda 3 sezondur görev yapan tecrübeli teknik adam İsmail Tekin’in sözleşmesi sona ererken, tecrübeli hocaya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği bildirildi.

Önümüzdeki sezonun yol haritasının henüz belirlenmediği kulüpte, Dursun Sucu başkanlığındaki yönetimin 10 gün içerisinde bir toplantı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Teknik Direktör İsmail Tekin, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un başındaki en iyisi sezonunu geçen yıl lig ikincisi olarak yaşamıştı. Mavi-beyazlı takımın kadrosunda bulunan bir çok futbolcunun sözleşmesi de sona erdi.



İHA
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