Malatya’da okçuluk kursu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz spor okulları bünyesinde açtığı okçuluk kursuna yaklaşık 50 sporcu katılırken, bu sayının her geçen gün arttığı ifade edildi. Verilen eğitimlerde temel okçuluğa yönelik dersler alan kursiyerlerin başarılı olanları kurs sonunda okçuluk lisansı almaya hak kazanıyor.

Okçuluk İl Temsilcisi Mehmet Yağcıoğlu, okçuluğun Malatya’da büyük ilgi gördüğünü kaydederek, "Okçuluğu Malatya’da daha çok tanıtarak, bu branşa yeni sporcular kazandırmak istiyoruz” dedi. Yağcıoğlu yeni sporcular kazandırma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini de vurgulayarak, "Kursa ilginin memnun edici düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan kursa ilk etapta 20 sporcuyla başladık. Bu sayı gittikçe artıyor. Malatya okçuluğu çok sevdi. Ben ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Amacımız okçuluğu Malatya’da daha iyi tanıtıp, yeni sporcular kazandırmak. Bu sporu Malatya’da yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

İHA