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18 Aralık 2019 Çarşamba 15:08

Malatyalı Sporcular Avrupa Kupasında Dereceyle Döndüler

Türkiye Muaythai Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da yapıldı.

Malatyalı Sporcular Avrupa Kupasında Dereceyle Döndüler
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Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Muaythai Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz Şampiyona ile ilgili şunları söyledi: ‘’ Türkiye Muaythai Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 10-15 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da yapılan Avrupa Muaythai kupasına Malatya’dan 7 sporcu ile katılım sağladık. 11 ülkeden 1050 sporcunun katıldı. Türkiye Muaythai Milli Takımı büyük bir başarı sağlayarak takım halinde şampiyon olurken, Rusya ikinci ve Azerbaycan üçüncü oldu. 10-15 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da yapılan Avrupa Muaythai kupasına bizlere destek veren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ebubekir Kayhan ve Spor Şube Müdürümüz Ömer Dağdelen müdürlerimize teşekkür eder şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca ülkemizi ve Malatya’mızı temsil eden ve derece yapan sporcularımızı tebrik ederim’’ dedi.

Derece Yapan Sporcular:

1- Enes IŞIK 45 kg U22 (1.) Birinci -Ferdi

2-Rabia Nur CANPOLAT 45 kg U22 (2.) İkinci- Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

3- Burak ALTUĞ 71 kg Alt Genç (3.) Üçüncü- Yeni Olimpiyat Spor Kulübü



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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